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Bahçeli: İyi planlanmış bir operasyon

MHP Lideri Bahçeli, ""Zeytin Dalı Harekatı iyi planlanmış bir operasyon olduğu dikkati çekmektedir. Milletimiz bunu anlayacak, TSK'ya desteğini hiçbir zaman vermemezlik yapmayacaktır" dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 00:37
Bahçeli: İyi planlanmış bir operasyon

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Zeytin Dalı Harekatı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bahçeli, "Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiği vakit çok önemli bir operasyondur. Adı dahi anlamlıdır, kapsamı dahi anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de milletimizle bunu paylaşmak istiyoruz. Çok önemli istikrarlı bir karar süreciyle, bir yönüyle diplomasi, bir yönüyle Silahlı Kuvvetler, bir yönüyle de kamuoyunun oluşturulması konusunda iyi planlanmış bir operasyon olduğu dikkati çekmektedir. Milletimiz bunu anlayacaktır, başta siyasi iktidar olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli desteğini hiçbir zaman vermemezlik yapmayacaktır.

Ben inanıyorum ki mevcut siyasi partilerimiz, bütün sivil toplum kuruluşları... Bu önemli Zeytin Dalı Operasyonu'nun sonuçları milletimize ve Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmesi noktasındaki çabalara karşı da bir yol gösterici, aydınlatıcı olacaktır. Başarılar diliyor, Allah yardımcınız olsun diyorum."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 00:37
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