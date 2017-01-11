Bahçeli ile görüştü ama 'hayır' diyecek

Anayasa değişiklik teklifine dört isimle birlikte 'Hayır' oyu vereceğini açıklayan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle dün Meclis'te sohbet etti.

Bu görüntü "Halaçoğlu hayır oyu vermekten vazgeçti mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Hürriyet'in bu konu ile ilgili sorularını cevaplayan MHP'li vekil "Anayasa değişikliğine ben yine 'hayır', diyorum." dedi.

Bahçeli ile konuşmalarını şöyle aktardı;

"Evet, hayır' meselesini konuşmadık. Ancak ben teklife ilişkin görüşlerimi söyledim. Mevcut Anayasanın 7.maddesi yasama yetkisinin Türk milleti adına TBMM'ye verdiğini ve bu yetkinin devredilemeyeceğini düzenliyor. Oysa teklif, bu yetkili tek bir kişiye bırakıyor. Genel Başkan'a bunu söyledim. O da kendi görüşlerini izah etti. 'Size karşı bir tepkim yok, görüşlerinize saygı duyarım' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim. 'Aldığım terbiye gereği genel başkanımız olarak size en ufak bir saygısızlık yapmıyorum' dedim. Genel kurulda başlayan görüşmemiz, kuliste de devam etti. Yeni çalışmalarım hakkında bilgi aldı. Yaklaşık iki saat süren bir görüşme oldu."