Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptığı konuşmada terörle mücadele için kararlılık vurgusu yaptı ve teröre destek veren ülkelere sert tepki gösterdi. Bahçeli El-Bab'ın önemine dikkat çekerek, "Fırat Kalkanı harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. . El-Bab'dan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı, Ankara'yı tehlikeye atarız. El-Bab zebanilerin başına yıkılmalı ve hepsinin kökü kazınmalıdır." dedi.



İşte o konuşmadan satır başları



"Bir yanda FETÖ bir yanda PKK diğer yanda DAEŞ ve DHKP-C Türkiye'ye kastetmenin yarışına girdiler. Dost görünen ülkeler şeker dağıtır gibi teröristler silah dağıttılar. Türkiye ihanet kıskacındadır. 2016 yılında teröristler zincirlerinden boşanmış gibi saldırdılar.



BÜYÜKELÇİYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN EMİR ALDI

Görüyorsunuz tablo dehşet durumda.Türkiye kan kaybetmektedir. Rusya büyükelçisini suikast yapan terörist Türkiye'nin güvenirliğini sarsmak için emir almıştır. Türk milleti vatanını namusu olarak görmektedir ve hep birlikte şehitliğe hazırdır.



EL-BAB BAŞLARINA YIKILMALI

Fırat Kalkanı harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama bu topraklardaki teröristler ülkemizi tehdit ediyor. El-Bab'dan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı, Ankara'yı tehlikeye atarız. El-Bab zebanilerin başına yıkılmalı ve hepsinin kökü kazınmalıdır.



ABD'NİN YPG'YE SİLAH VERMESİ NE ANLAMA GELİYOR

Türkiye terörü kaynağında yok ederken teröre destek veren ülkelerle de siyasi mücadeleye gidilmelidir. ABD'nin YPG'yi silahlandırılması ne anlama gelmektedir.ABD'ye yönelik iddialar yenilir yutulur gibi değil.20 Aralık’ta Rusya ve İran ile yapılan mutabakat önemli ve ümit vericidir. Bildiride YPG ve PKK’nın bulunmaması ise oldukça mahsurludur

CHP'YE YÜKLENDİ: NEDEN KORKUYORLAR

MHP, sözünün ardında fikri çizgisinin yanındadır. Diyorum ki; 15 Temmuz'da vatan kaybının sınır hattına gelmiştik. İlanı yapılmamış bir Sevr'i yaşayacaktık. Milletimiz paramparça olacaktı. Ülkemizi Suriye ve Irak yapma planları dolaşımdadır.Tartışılan rejim değildir. Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemde yönetileceğine karar versin. CHP bundan neden korkuyor? Yürürlülükteki rejimin son bulacağını hangi bilgiyle izan ediyor."