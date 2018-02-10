Bahçeli böyle cevap verdi: Baraj yüzde 50+1

Partisinin il ve ilçe başkanları toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, kurultay tartışmalarını hatırlattı ve "Gizli hesap yapanlar bizim nezdimizde insan bile olamaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da düzenlenen il ve ilçe başkanları toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Olağanüstü kongre derdine kapıldılar. Temellerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Otellerde toplandılar, fitne kazanı kaynattılar. Amaç Türk milletinin son kalesini kapatmaktı. Başardılar mı? Elbette, asla. Davamız dualıdır, himaye Allah'tandır. Destek aziz Türk milletindendir. 3 hilal okyanus ötesinin eline düşemezdi, düşmedi.

İNSAN BİLE OLAMAZLAR

Bu süreçte umutsuzluğa kapılanlar oldu. Kozlar paylaşıldıktan sonra ileri atılanlar oldu. Yaşanan ne varsa davamızın vicdanında saklıdır. Dava adamlığı karşılıksız adanmayı gerektirir. Dava adamlığı yüksek ruh, sadakat ister. Gizli hesap yapanlar bırakınız dava adamı olmayı bizim nezdimizde insan bile olamaz. Nice badireleri alt ederek muazzam bir mücadele disipli gösteren arkadaşlarım gerçek bir dava adamıdır.

Türk milleti MHP'den gelecek sese kilitlenmiştir. İç huzur ve düzenimizi sarsacak dengesizliğe müsaademiz söz konusu olmayacaktır. Kendi arzu ve beklentilerini her şeyin üzerine çıkaranlara dikkat ediniz. Bunlara karşı tedbir alınız. Egolarına boyun eğenlerle davanın ilerlemesi imkansızdır. İşgal ettikleri makamlarla üstünlük taslayanları hoş göremeyiz.

TRENDEN İNENLER...

Merhamet, meşruiyet ve muhabbetten ayrılmadan önümüzde bakacağız. Küskünlükleri telafi edeceğiz. Dargınlıkları gidereceğiz. gaflete kapılıp yanılıp yenilip yanlışa düşen sonra da vicdanen pişmanlık duyan, dürüst bir şekilde hatasını kabul edenleri tekrar kazanacağız. Ancak bu davaya ihanet edenleri, mahkeme kapılarında korsan kurultay salonlarında her kepazeliğin başını çekmişleri dünya durdukça affetmemiz söz konusu olmayacaktır. Trenden inen indikleri yerde kalmışlardır.

Yapılanları unutmadık. Hakaret ve hainlikleri hiç ama hiç aklımızdan çıkarmadık. Davamız ezelden beri haklıydı. Şimdi hak verenler çoğaldı. Hakkımızı teslim edenler arttı. Haklı çıkmakla avunmayacağız. Hep bir fazlasını yapacağız. Küçüklük boyun değil boyunduruk altına alınmış zihnin tasviridir.

Olağa kurultayımız 18 Mart'ta yapılacaktır. Olağanüstü kurultay çığırtkanlıkları tel tel dağılmıştır. 18 Mart kurultayımız millete beka kurultayıdır.

VATAN OLMAYINCA NEYİN SİYASETİNİ YAPACAĞIZ

MHP 2019 yılının Mart ayında yörenin şartlarına göre tavır ve tutum alacaktır. Darbe girişiminden sonra Yenikapı'da bir ruh doğdu. Biz bu ruha ortak olduk, bu kapıdan içeri girdik. Adalet ve Kalkınma Partisi ile oturup konuştuk. Yeni hükümet sistemi üzerinde uzlaşmaya vardık. Çünkü bekamız tehdit altındaydı. Vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız?

BARAJ YÜZDE 50+1

Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, barajın yüzde 50 artı 1'e çıktığını ne zaman idrak edecek. Yüzde 10'u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce dillerine dolayanlar 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasına üzülenlerden başkası değildir. Bunlar eski Mısır'da yaşasalar Hz Musa'ya karşı Firavun'da birleşirlerdi. MHP'nin baraj sorunu yok diyorum, kalın ve kabuk kafaları almıyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin tam olarak oturması maksadıyla 2019'da Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğimizi açıkladık."