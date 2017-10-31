Bahçeli: Barzani ısrarının bedelini taksit taksit ödemeye başlamıştır

Bahçeli, yaptığı konuşmada, "(MHP diye bir parti artık yok) diyebilecek kadar cüret ve küstahlık gösteren kripto simaların, karaktersiz fırıldakların, parti değiştirirken dillerinin ayarını da kaçırmaları kendilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Yeni ve ısmarlama koltuklarına ısınmaya çalışan köhne, dönme ve siyasi tortuların çıra gibi yanacağı zaman elbet gelecektir." dedi.

"Barzani ısrarının bedelini taksit taksit ödemeye başlamıştır"

"Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 25 Eylül korsan referandumu, Barzani'ye pahalıya patlamış, sonuçları doğal ve beklendiği gibi ağır olmuştur." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Barzani, ısrarının bedelini taksit taksit ödemeye başlamıştır. Atalarımız boşuna söylememiş, 'Aptal ata binerse bey oldum sanır, şalgam aşa girerse yağ oldum sanır.' Barzani'nin durumu da aynısıyla budur."