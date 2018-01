Bahçeli ateş püskürdü: Bunu Öcalan bile yapmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin’e yönelik operasyonlar konusunda, “Afrin terörden tamamen arındırılmalıdır. Türkiye’nin bir devletçik oluşumuna fırsat vermemesi lazım. ABD 4 bin TIR’ı bir yerden alıp oraya getiriyor ise bizimkiler de 105’lik obüslerle bir yerden girsinler” dedi.



Bahçeli, memleketi Osmaniye’de önceki günkü programlarının ardından gazetecilerle sohbetinde özetle şu mesajları verdi:



DÖNÜŞ YOK



Uyum çalışmaları yapılmalı. Artık dönüşü olmaz. Bundan sonra yapılacak olan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini çok iyi tanımlayıp, her türlü hukuki zeminini hazırlayıp uygulamaya geçmektir.. Komisyonlarda ve Genel Kurul’da görüşülmeli ve hayata geçirilmeli. Süreci başlatmak gerekiyor. Keşke çalışmanın içerisine parlamentoda temsil edilen partiler başta olmak üzere kamuoyunda belli bir oranda desteği olan yani herhangi bir seçime girip kendisinin ne oranda temsil edildiği belli olan partiler de katkı sağlasa ki, o zaman milli mutabakat anlamında toplumsal uzlaşma zemininde bir gelişme ortaya çıkabilir.



AFRİN’E GİRİLMELİ



Afrin tamamen Türkiye’ye tehdit olabilecek her türlü unsurdan arındırılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti de Suriye’de yakın bir yerde bir kuşakta kendisini tehdit edebilecek bir devletçik oluşumuna fırsat vermemelidir.. ABD 4 bin TIR’ı bir yerden alıp oraya getiriyor ise bizimkiler de 105’lik obüslerle bir yerden girsinler.



ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME



Sınırlı bir görüşme oldu. Karşılıklı açıklamalar bir kez daha teyit edildi ve memnuniyetler ifade edildi. Onun haricinde basındaki yer aldığı şekliyle efendim uzlaşma nasıl olacak, ittifak nasıl olacak C mi B mi D mi bunlara girilmedi. Sadece karşılıklı, iyi niyetle ortaya konmuş olan yaklaşımın hayata geçirilebilmesi için buna katkı sağlayan ve paylaşan partilerin üçer kişilik birer komisyonla çalışmaların başlatılması tavsiye edildi.



“CUMHUR” MU? “MİLLİ” Mİ?



Çeşitli isimler koyabilirsiniz. Orada Cumhurbaşkanı’nın söylediği; yerli ve milli bir tanımlama yaparak yerli ve milli olmayan unsurları zıt bir tanımlama ile ortaya koymaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyorsanız o zaman bir tanımlama da siz getirilebilirsiniz. Nitekim de Hayır Kumpanyası o şeydedir..



ÖCALAN BİLE YAPMADI



(Ak Parti’nin MHP ile ittifakı Kürt oylarını alamaz eleştirisine) Türkiye’nin tekrar örtülü de olsa bölünmesine çaba gösteren bir sakat zihniyetin temsilcileri. Türkiye’yi böyle milli ve yerli kavramları yan yana oturttuğunuz zaman doğu, batı, güney, kuzeydir bu. Milli ve yerli dediğiniz vakit böyledir. Böyle bir durumda kalkıyorsunuz MHP ile bir seçim stratejisi oluşturduğunuzda veya bir cumhur ittifakı gerçekleştirdiğinizde Güneydoğu’daki vatandaşlarımızdan oy kaybına uğrarsınız diyorsunuz. Bunların hepsi zihnen felç olmuş insanlar. Bu edepsizliği İmralı’daki cani dahi yapmadı. İmralı canisinden ‘eğer bu ittifak gerçekleşirse PKK’lılar benim taraftarlarım oy vermeyecek’ diye bir şey duydunuz mu?. Öyle olacağını nereden biliyorsunuz? Erzurum’da belediye başkanlığını kazanan MHP, milletvekilliğini kazanan MHP, Malatya’da MHP, Kars’ta öyle Elazığ da öyle. Bunların hepsi başka insanlardı da bugün mü değiştiler? Kimdi bunlar? MHP’nin yöneticilerinin içinde Kürt kökenli çok değerli ailelerin evlatları var. Bu nasıl mantıktır anlamakta zorluk çekiyoruz. Ne biliyorsunuz oy alamayacağını? Elinizde hangi kriter var? Türkiye’yi bir kaosa, krize, kargaşaya, iç çatışmaya sürüklemek için özel bir görevlendirmede bulunan insanlar sıfatı kazanıyorlar. Yarın bu durum böyle devam ederse böyle bir çatışmaya girildiği taktirde ne olacak bu memleketin hali?