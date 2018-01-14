Bahçeli: Alayınızı şaşkına çevireceğiz

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Osmaniye yeni bir zafere var mı? Bu coşku zaferin müjdesidir. Eceli gelen tilki, dağda kurt ararmış. İşte bozkurtlar buradadır. Geleceğin büyük Türkiyesi milli ve ahlaki uzlaşma ile kurulacaktır. İşte Cebelibereket, işte bilenmiş cesaret.

15 Temmuz 2016'da FETÖ ile ile kanlı bir darbe girişimi yaşanmıştı. Gözü dönmüş teröristler Türk milletini hedef almışlardı. Bu darbe ve işgal girişimi ile demokrasimizin budanması hedeflendi. Aziz milletimiz bu zillete boyun eğmedi. Osmaniye bu hıyanete 'tamam' demedi. Türk milleti canını siper etti, kutsal vatanını damla damla akan kanları ile savundu. MHP olarak 15 Temmuz ihanetinin yaşandığı ilk andan itibaren duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Demokrasiden, ülkeden,vatandan, devletten ve seçilmiş meşru hükümetten yana tavır aldık. Muazzam bir duruş gösterdik.

Yenikapı buluşması ile Türkiye yeni bir döneme girmiş ve adımını atmıştır. Yenikapı ruhu siyasi zemine kesin olarak taşınmıştır. Kimsenin menfaate dayalı siyasi hesaplarla hareket etme şansı kalmamıştır. Milletimiz bizden bunu beklemişti. Partimiz yıllardır bu ilke ile hareket ederek hükümet etme sistemi ile sorumluluk üstlenmiştir. Uygulamalardan doğan aksaklıkların aşılarak milli çağrının gereklerini karşılayabilecek bir sistemin hayata geçirilmesini samimiyetle dile getirdik. AK Parti ile Türkiye'nin yönetim ve hükümet etme sistemini gerekli anayasal değişikliklerle gerçekleştirdik.

"CUMHURİYET TARİHİMİZDE 3. BİR DÖNEMİN BAŞLAYACAĞI KESİNLEŞMİŞTİR"

18 maddelik anayasa değişikliğini sizlerin onayına sunduk. Halk oylaması ile Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul ve teyit etmiştir. Cumhuriyet tarihimizde 3. bir dönemin başlayacağı kesinlemiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir, derdimiz milletin huzuru, refahı, Osmaniye'nin güvenliğidir.

İdlib çatışmaların yeniden alevlendiği bir yer haline gelmiştir. Binlerce tırlık silah PKK terör örgütüne sözde ordu kurdurmaya yönelik iğrenç bir tezgahtır. Bunlar karşısında kenetlenmeyeceğiz de ne yapacağız. Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerle beraber düşünüldüğünde Akdeniz'e kurulması planlanan terör koridoru hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

2019'da yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerine 22 aylık bir süre varken Türkiye şimdiden iç siyasi tartışmalarla oyalanmak istenmektedir. FETÖ savunuculuğuna savunanlar yıkıma hizmet eden işbirlikçilerdir. CHP, İP, HDP bir olmuş PKK ve FETÖ'nün yanında hizalanmışlardır. Bu amaçla 2019 yılında yapılacak olan seçimlerle ilgili tutumumuzu 8 Ocak 2018'de çok açık şekilde ifade ve ilan ettik. Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir. Bundan geri dönüş yoktur. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti ile hareket ederek katkı sağlamayı hedefliyoruz. Milletimizin beklentilerine kulak veriyoruz. Birileri çılgılan dönüyor. İtirazların Türkiye hasımlarından geleceğini beklerken içerideki uzantılar ses veriyor. Kandil havarileri birer birer saklandıkları deliklerden fırlayıp kendilerine ele veriyorlar. Darbe ve işgal girişimi karşısında muğlak kalanlar bugün bize saldırıyorlar. Bunlar Atatürk'ün partisiyiz deyip Atatürk'ün aziz hatırasını zehirleyen şuursuzlardır.

"ALAYINIZI ŞAŞKINA ÇEVİRECEĞİZ"

Varsın şer odakları işbirlikçileri beraber olsun. Ismarlama projelerle siyasi senaryo kuranlara diyorum ki, sizin bir Allah'ın da bir hesabı vardır. Alayınız şaşkına çevireceğiz. Bunlar her kılığa girerler ama Türk milletine sevgi ve sadakatle bağlı olmanın ne demek olduğunu anlayamazlar.