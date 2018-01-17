Bahçeli: Afrin temizlenmeli

“Zalimler terör örgütlerini cinayet ve ihanet planlarında vicdansızca kullanmaktadır” diyen Bahçeli, ABD’nin, Suriye’nin Kuzeyi’nde PKK/PYD/YPG’yle gayrimeşru birliktelik içinde olduğunu söyledi. ABD’nin, lafa gelince Türkiye’nin müttefiki, hatta stratejik ortağı olduğunu dile getiren Bahçeli, “ABD Suriye’de terörü ve teröristleri himaye etmektedir. Uluslararası hukuku açıkça çiğnemektedir” diye konuştu.



“ABD KATİLLERİN ÜMİT AŞISI, GEÇİM KAPISI HALİNE GELDİ”



ABD’nin YPG aşkının, kara sevdaya dönüştüğünü, silah ve mühimmatla kanlı ortağını ödüllendirmeye devam ettiğini belirten Bahçeli, “Yazıklar olsun ki ABD Türkiye’ye kast etmek için kuyruğa giren katillerin ümit aşısı, geçim kapısı haline gelmiştir. Bu namertlik ABD’nin tutunduğu siyasi zemini çatlatacak, insanlık aleminde tartışmaya açacaktır. Beklentimiz de budur” diye konuştu.

Terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir”



Türkiye’nin, bütün milli güç unsurlarıyla terörizmi kaynağında imha etmek için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Aksi halde Türkiye’nin yeni bir istila planı düşman kampında toplanan utanmazların gizli ajandasındadır. Afrin’e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz ile bağlantı yollarını kesmek, teröristlere Türk milletinin demir yumruğunu ve hakikat dolu müdahalesini göstermek helal-i hakkımızdır. Afrin temizlenmeli, Münbiç ve diğer fitne kaynakları, adi terör kampları, terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir” değerlendirmesini yaptı.