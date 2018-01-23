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Bahçeli, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetini üstlendi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Özalkan'ın adına Telefar'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptıracak.

23 Ocak 2018 Salı 21:37
Bahçeli, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetini üstlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirerek Telefar'de şehit adına anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılacağı açıklandı.

ŞEHİDİN VASİYETİNİ BAHÇELİ ÜSTLENDİ

Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini, MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Özalkan, şehit olursa devletin ailesine vereceği paranın, bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve buraya adının verilmesini vasiyet etmişti.

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 21:37
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Musa Özalkan
  4. Afrin şehidi
  5. Afrin Operasyonu
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 47 dk önce
    ALLAH RAZI OLSUNSAYIN BAHÇELİYETEŞEKKÜR EDER TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN OLSUN AİLESİNE SABIRLAR DILERİM
  • VolkanVolkan47 dk önce
    Yigidim benim Allah Rahmet Eylesin
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 50 dk önce
    ALLAH RAZI OLSUNSAYIN BAHÇELİYETEŞEKKÜR EDER TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN OLSUN AİLESİNE SABIRLAR DILERİM
  • Ali VeliAli Veli53 dk önce
    Devleti,milleti ve bayrağı için şehit olmuş bir KAHRAMAN,Devleti için Devlet olmuş asil bir can.Teşekkürler KAHRAMAN ruhun şad mekanın cennet olsun.Teşekkürler Devlet bey Allah yar ve yardımcınız olsun.
  • UnutmaUnutma56 dk önce
    Bir sürü şehidimiz var sayın bahçeli
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