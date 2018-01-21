Devlet Bahçeli'den İYİ Parti açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı'na aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in öncülüğünde kurulan İyi Parti'nin oy oranlarının, anketlerde "şişirildiğini" iddia etti. Genel Başkan Bahçeli, "Henüz seçime girme yeterliği olmayan bir parti şişiriliyor. Bu anket şirketlerini araştırmak kazım. Biz de çok sıkıntılar çektik. Biz, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek, önümüze bakmalıyız" dedi.