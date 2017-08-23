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Bahçede 1, pazarda 6 TL...

Bahçede kilosu 1 TL’ye satılan limon fabrikadan 2 TL'ye çıkıyor, pazarda ve manavda 6 TL’ye satılıyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:33
Bahçede 1, pazarda 6 TL...

Yeni mahsul öncesinde azalan stoklara bağlı olarak her yıl Temmuz ve ağustos aylarında fiyatı artan limon, bir ay içinde yüzde 90 oranında zamlanarak, fiyatı 6 liraya çıktı.

Türkiye’nin limon üretiminin yüzde 24’ünü karşılayan Adana’da Haziran ayında 20 kiloluk yatak limon kasası 40-50 TL arasında alıcı bulurken şu anda pazarcılar 20 kiloluk limon kasasını 80-90 TL’den almaya başladı. Buna bağlı olarak pazarda yatak limonun kilogram fiyatı 5-6 TL arasında vatandaşlara satılıyor. Bu fiyatlar ise dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor. Geçen 2 ay boyunca bol bol limon alan vatandaşlar şimdi ise ancak 500 gram limon alıp evine götürüyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların artmasını kış aylarının çok soğuk geçmesine de bağlayarak, “Bu yıl Adana’da limon verimi çok az. Mesela Mayer limonda genelde yüzde 30, yüzde 40 civarında meyve eksik. Enterdonat limonda ise meyve yüzde 50, yüzde 60 civarında eksik. Şuanda ara kesimler başladı. Ama asıl Mayer limon kesimleri Eylül ayında başlayacak. Ondan sonra da Enterdonat limon olacak. Fiyatlar düzelebilir” diye konuştu.

“FİYATLAR, PAZAR VE MARKETLERDE 4-5 KATI”

Bahçede limonun 1.02 TL ile 1.05 TL arasında değiştiğini kaydeden Doğan, “Limon hasat edilirken bunun işçiliği nakliyesi, paketleme tesislerinde işlenmesi var. Hepsinin toplam maliyeti 2 lirayı bulmakta. Fakat pazar ve marketlerde 4-5 katı fiyatlarla satılıyor. Bu bizim ülkemizin en büyük sorunu. Bu konuya cumhurbaşkanımız ve bizim genel başkanımız her zaman dile getirmekte. Ama nedense bunun önüne bir türlü geçilemedi. Burada kooperatifleşme ön plana çıkmakta. Bunu da Türkiye’de hiç kimse kuramadı ve başaramadı” ifadelerini kullandı.

Bazı limonların bozulduğunu ve bozuk olduğu halde iç piyasada tüketildiğini kaydeden Doğan, “Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde soğuk hava depolarında bekleyen limonlarda kışın sert geçmesi nedeniyle bozulmalar meydana geldi. 5 derecenin altında kalan limonlarda kahverengileşmeler oldu. Yurt dışı piyasa ise bu limonları almayınca iç piyasada bu limonlar tüketildi” diye konuştu.

“ANCAK YARIM KİLOGRAM LİMON ALIYORUZ”

Seyhan ilçesine bağlı Çifteminare semt pazarına gelip limon alan vatandaşlar ancak yarım kilogram limon alabildiğini belirterek, “Üreticiden çıkıyor, simsara geliyor. Oradan pazarcılara geliyor. Normal fiyatı 3,5 ile 4 TL arasında olması lazım. Şuanda 6 lira çok pahalı bir fiyat. Yarım kilogram alıyoruz. Az alıyoruz” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Fiyatlar pahalı. Aracılar yüzünden pahalı limon fiyatları. Çiftçi ve pazarcı ne kazanıyor. Asıl aracılar kazanıyor. Aracıların ortadan kalkması lazım fiyatların düzelmesi için” ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş da, “Ben çok zor alıyorum. Üreticiye günah bu kadar farkın olması. Alırsam 1 kilogram alabiliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:33
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  • AliAltunAliAltun1 sa önce
    Meyve sebze işinde süper para var.kim sadece istanbulda 100 tane manav açsa çiftciden toptan alsa para kırar valla
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