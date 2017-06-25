Baharat ihracatında liderlik Ege'de

Türkiye, 2016 yılında 175 milyon dolarlık baharat ihracatı yaparken, bu ihracatın yüzde 79'unu Egeli ihracatçılar gerçekleştirerek 137 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Baharat ihracatında ilk iki sırada kekik ve defne yer aldı. Defne ve kekik üretiminde dünya lideri olan Türkiye, kekik ihracatından 60 milyon 750 bin dolar elde etti. Defne yaprağı ihracatından da 40 milyon 169 bin dolar kazanıldı.

Et yemeklerinin vazgeçilmezi kimyon, baharat ihracatında üçüncü sırada yer buldu, geçen yıl 23 milyon 20 bin dolarlık kimyon ihraç edildi.

Baharat ihracatında ABD zirvede

Türkiye'nin baharat ve şifalı otlar ihracatında Amerika Birleşik Devletleri lider durumda. 2015 yılında ABD'ye 22 milyon 162 bin dolarlık baharat ve odun dışı orman ürünleri ihraç edilirken, bu rakam geçen yıl yüzde 26 artış gösterdi.

ABD'ye ihracatta 13 milyon 145 bin dolarlık tutarla kekik ilk sırada yer aldı. Kekik ihracatını 4 milyon 506 bin dolarla kimyon, 4 milyon 444 bin dolarla anason, 2 milyon 880 bin dolarla defne yaprağı ihracatı izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, birçok rahatsızlığa iyi gelen, şifa kaynağı defne, kekik, adaçayı, ıhlamur gibi ürünlerin çoğunun doğada kendiliğinden yetiştiğini belirterek, bu ürünlerin toplanıp, işletmelerde paketlenip ihraç edilerek katma değere dönüştürüldüğünü kaydetti.

Defne, kekik, adaçayı, ıhlamur, palamut, meşe palamudu, meyan kökü gibi ürünlerin Türkiye'nin ilk ihraç ürünlerinden olduklarını ve ülkenin bu ürünlerin ihracatında dünyada lider konumda olduğunu kaydeden Tarakçıoğlu, şunları söyledi:

"Bu ürünler, özellikle toplumumuzun gelir seviyesi en düşük kesimi olan orman köylüsüne ciddi anlamda gelir kaynağı sağlıyor. Bu ürünlerin, istihdama katkısı da çok önemli. Doğanın bize hediyesi olan bu ürünleri kullananlar da şifa buluyor, sağlıklı ürünler tüketmiş oluyor."