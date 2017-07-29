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Bahar şenliği yoğun katılımla gerçekleşti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen bahar şenliği yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:14
Bahar şenliği yoğun katılımla gerçekleşti

Cihangazi Köyü Korudüzü piknik alanında gerçekleştirilen şenlikte köy sakinleri gönüllerince eğlendi. Dernek Başkanı Hüsnü Hüner, şenliğin gerçekleşmesinde maddi manevi emeği olan herkese teşekkür etti. Başkan Hüner, “Yine bu şenliğimizde bizi yalnız bırakmayan ilçe kaymakamımıza, maddi manevi desteğini esirgemeyen Bozüyük Belediyemize, Bozüyük ilçe Jandarma Komutanımıza, Dodurga Jandarma Komutanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:14
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