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Bahar havası gidiyor...

Birkaç gündür yazdan kalma günler yaşatan hava, yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak..

01 Şubat 2018 Perşembe 11:57
Bahar havası gidiyor...

Bu yıl kış ortasında mevsim rekorlarına ulaşan sıcak günler geride kalıyor. Meteoroloji'den gelen son haberlere göre yarından itibaren yağışlı hava geliyor. Son dakika verilerine göre yarın yurda batıdan giriş yapacak olan yağışlı hava dalgası ilerleyen günlerde adım adım yurdun doğusuna doğru kayacak ve gelecek haftanın ortalarına kadar devam edecek.

Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni yğaışlı hava dalgasıyla sıcaklıklarda çok büyük bir değişim olmayacak. Sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde kar beklenirken yurdun önemli bir kısmı yağmurun etkisi altında olacak. Küresel tahmin sistemlerine göre kar getirebilecek hava sisteminin 8-9 Şubat tarihlerinde gelme ihtimali bulunuyor, yeni hava sistemine dair detaylar yine sozcu.com.tr'de olacak.

Yarından itibaren İstanbul'u etkilemesi beklenen yağmurlu hava günlerce devam edecek. Güneşli havanın keyfini süren İstanbullular için bugün son güneşli gün. 

SICAKLIKLAR DEĞİŞMEYECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimleri ile sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinde İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:57
  1. yağışlı hava
  2. hava durumu
  3. sıcaklık
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