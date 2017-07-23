Bağyurdu yeni meydanına kavuştu

Kemalpaşa Belediyesi tarafından başlatılan projeler bir bir hayata geçiyor. Eski belde ve köyler olan yeni mahallelerde başlatılan çalışmalar tamamlanırken, bu kapsamda Bağyurdu Mahallesinde kısa bir süre önce yapımına başlanan meydan projesi tamamlanıp halkın hizmetine sunuldu. Eski belde ve köyler olan yeni mahallelerden Ulucak, Halilbeyli, Ören, Bağyurdu, Armutlu, Akalan ve Aşağıkızılca mahallelerinde meydan çalışması; Sinancılar, Kızılüzüm ve Bayramlı mahallelerinde ise meydan düzenleme çalışması yapıldı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, meydan çalışmalarının mahallelere ayrı bir renk kattığını belirterek meydanların eski hallerinin çok kötü olduğunu kaydetti. Uğurlu, “Bağyurdu Mahallemiz yıllardan beri hizmet alamamış bir durumdaydı. Belediye başkanı seçildiğimiz gün eksikleri tespit etme çalışması yaptık. Planlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Bağyurdu Mahallemiz bu kapsamda çok güzel bir meydana kavuştu. Kemalpaşa Belediyesi olarak bütün Kemalpaşa’yı kapsayacak şekilde hizmetlerimiz devam edecek” diye konuştu.