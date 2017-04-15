Bağlumspor Keçiören’in gururu oldu

2-6 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen ’Budokaido Kyokushin Ashihara (Full Kontak Karete) Türkiye Kumite ve Kata Şampiyonası’na minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlarda 39 sporcusu ile katılan Bağlumspor, 13 altın, 13 gümüş ve 15 bronz madalya olmak üzere toplam 41 madalya kazanarak ’tüm zamanların aynı anda alınan en çok madalya’ rekorunu kırma başarısını gösterdi. Madalya alan Bağlumsporlu sporcular Türkiye’yi 2017 yılında yapılacak uluslararası şampiyonalarda temsil edecek.

Rekor kıran Bağlumspor’u ve sporcularını tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bağlumspor’un başarıları bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Sporda başarı için yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Keçiören Belediyesi olarak geleceğin sporcularının yetişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum, uluslararası yarışmalarda da bizleri gururlandıracaklarına gönülden inanıyorum" diye konuştu.