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Bağlarımızı güçlendireceğiz

Sudan’daki temaslarını tamamlamasının ardından Çad’agiden Erdoğan, bu ülkeyi ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanıoldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 02:57
Bağlarımızı güçlendireceğiz

HACI YAKIŞIKLI / ÇAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşının, Encemine Uluslararası Havalimanı’ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından, Türkiye ve Çad milli marşları çalındı.

TÜRK KÖKENLİ ÇADLILAR

Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “Abeşe” olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti’nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı. Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa görüştü ve heyetler arası toplantılara katıldı.
İki lider daha sonra basın toplantısı gerçekleştirdi. Çad’ın şahsına ve Türkiye’ye gösteriş olduğu misafirperverliğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad’ı ilk ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde Çad’la birlikte 24 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Çad Afrika içinde çok farklı bir ülke olduğu gibi bizim için de çok farklı bir konumdadır. Biz kendimizi Afrika’nın olduğu kadar Çad’ın da yanında kaderdaşı olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin Çad’la olan ilişkilerinin 16’ncı yüzyıla kadar uzandığını hatırlatan Erdoğan, “Biz buraya Çadlı kardeşlerimizle unutturulan bağlarımızı yeniden güçlendirmeye ve tekrar bu bağları kuvvetlendirmeye geldik. İnanıyorum ki bu ziyaretimiz Çadlı kardeşlerimizle yüzyıllarca geriye giden bağlarımızı tekrar kuvvetlendirmeye vesile olacaktır” dedi.

İki ülke arasındaki ticari potansiyelin istenilen düzeyde olmadığının altını çizen Erdoğan, “Karşılıklı saygı içerisinde kazan-kazan esasıyla bunu daha da yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.

ÇAD YANIMIZDA OLDU

Çad hükümetinin FETÖ’yü teör örgütü olarak ilan etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı İdris Debi’ye teşekkür eden Erdoğan, “Çad hükümeti bu süreçte her zaman yanımızda yer aldı. Darbe teşebbüsüne destek verenlere karşı da mücadelemizi destekledi. Çad’da bulunan FETÖ iltisaklı okullar maarif vakfımıza devredildi. İnşallah Maarif Vakfımız Çad Milli Eğitim Bakanlığı ile en iyi eğitim-öğretim verecektir. Buradaki öğrencilerin Ankara-İstanbul’daki evlatlarımızdan hiçbir farkı olmadıklarını ifade etmek isterim. Tabi bizler de Çad’ın terörle mücadelesinde her daim yanında olacağız. Teröre karşı 25 ortak gücü destekliyor, BM’nin bölgede teröre karşı mücadelesini destekliyoruz. Teröre karşı mücadelenizde yanınızda durmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Erdoğan Kudüs konusunda da Türkiye’nin attığı adımların devamının geleceğini vurguladı. Erdoğan görüşmelerin ardından Tunus’a hareket etti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 02:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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