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Bağışıklık sisteminiz sizi uyarıyor

Çeşitli hastalık ve enfeksiyonlara karşı vücudumuzu koruyan bağışıklık sistemimiz, düzgün çalışmadığını farklı şekillerde gösteriyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe 00:53
Bağışıklık sisteminiz sizi uyarıyor

Münübe Yılmaz
Çeşitli hastalık ve enfeksiyonlara karşı vücudumuzun doğal savunma sistemi olarak bilinen bağışıklık sistemi, bazen olması gerektiği gibi çalışmıyor ve vücuda zarar vermeye başlıyor. Birtakım antijenlerin oluşturduğu bileşenlerden dolayı ortaya çıkan hastalıklara karşı vücudumuzun direncini koruyan bağışıklık sistemi, gerektiği gibi çalışmadığında başta pankreas, kan hücreleri, tiroid, eklem ve kas ile alakalı hastalıklarla belirti veriyor. Bağışıklık sisteminin vücudun direncini korumayı bırakarak, zararlı bir sistem haline geldiğinde ortaya çıkardığı rahatsızlıklar şöyle:
1-Diyabet
Bağışıklık sistemi doğru çalışmadığında pankreas insülin salgılamayı bırakıyor ve kan akışının sağlanmasını engellediği için hücrelere enerji iletilmiyor.
2-Çölyak hastalığı
Buğday gibi glutenli gıdalar tüketildiğinde vücut besinleri emmiyor ve bu da bağışıklık sisteminin düzgün çalışmamasına ve çölyak hastalığına sebep oluyor.
3-MS hastalığı
Destroys myelin denilen, beyindeki sinir hücrelerini koruyan madde de bağışıklık sisteminin zarar görmesi sonucu sinir hücrelerinin hareket etmesini yavaşlatır yahut engeller. Bunun sonucunda da baş dönmesi, kas ağrıları, denge problemi, kaslarda spazm ve görme bozukluğu meydana gelerek MS hastalığı başlamış olur.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 00:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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