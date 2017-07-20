Bağışıklık sisteminiz sizi uyarıyor

Münübe Yılmaz

Çeşitli hastalık ve enfeksiyonlara karşı vücudumuzun doğal savunma sistemi olarak bilinen bağışıklık sistemi, bazen olması gerektiği gibi çalışmıyor ve vücuda zarar vermeye başlıyor. Birtakım antijenlerin oluşturduğu bileşenlerden dolayı ortaya çıkan hastalıklara karşı vücudumuzun direncini koruyan bağışıklık sistemi, gerektiği gibi çalışmadığında başta pankreas, kan hücreleri, tiroid, eklem ve kas ile alakalı hastalıklarla belirti veriyor. Bağışıklık sisteminin vücudun direncini korumayı bırakarak, zararlı bir sistem haline geldiğinde ortaya çıkardığı rahatsızlıklar şöyle:

1-Diyabet

Bağışıklık sistemi doğru çalışmadığında pankreas insülin salgılamayı bırakıyor ve kan akışının sağlanmasını engellediği için hücrelere enerji iletilmiyor.

2-Çölyak hastalığı

Buğday gibi glutenli gıdalar tüketildiğinde vücut besinleri emmiyor ve bu da bağışıklık sisteminin düzgün çalışmamasına ve çölyak hastalığına sebep oluyor.

3-MS hastalığı

Destroys myelin denilen, beyindeki sinir hücrelerini koruyan madde de bağışıklık sisteminin zarar görmesi sonucu sinir hücrelerinin hareket etmesini yavaşlatır yahut engeller. Bunun sonucunda da baş dönmesi, kas ağrıları, denge problemi, kaslarda spazm ve görme bozukluğu meydana gelerek MS hastalığı başlamış olur.