Bağırsak (kolon) kanserinin belirtileri nelerdir?

Bağırsaklarımız ince ve kalın bağırsak olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. İnce bağırsak, mide ile kalın bağırsak arasında yer alan ve yaklaşık 7 metre uzunluğunda bir organımızdır. İnsanlarda "bağırsak kanseri" denildiğinde akla "kalın bağırsak kanseri" gelmektedir. Çünkü insanlarda kalın bağırsak kanserleri ince bağırsak kanserlerine nazaran yaklaşık 14 kat daha sık görülmektedir.

Bu bölümde ülkemizde hem kadınlar hem erkeklerde en sık görülen 3. kanser çeşidi olan kalın bağırsak kanseri belirtilerini inceleyeceğiz. Kalın bağırsak kanserleri her yaşta görülebilmelerine karşılık en sık 50 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır. Kalın bağırsak yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir organ olup sindirim sisteminde ince bağırsaktan sonra gelir. Kolon ve rektum olmak üzere 2 bölümden oluşur. Kolon, kalın bağırsağın ilk ve uzun kısmıdır; rektum ise, ortalama 15 cm uzunluğunda kalın bağırsağın genişlemesi sonucu oluşan sindirim sisteminin son kısmıdır. Kalın bağırsak kanseri ifadesinin tıbbi karşılığı kolorektal kanserlerdir. Rektum, kalın bağırsağın görece küçük bir bölgesi olsa da, kalın bağırsak kanserlerinin yaklaşık dörtte biri bu bölgede oluşur.

Kalın bağırsak (kolorektal) kanseri belirtileri nelerdir?

- Makattan kan gelmesi: en sık karşılaşılan ve kişiyi doktora getiren bulgudur.

- Dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler: hem kabızlık hem ishale neden olabilir. Örneğin kabızlık ve ardından bir süre ishal olunması, tuvalet yapılmasına rağmen rahatlayamama (makatta dolgunluk) hissi.

- Karın ağrısı: sık rastlanan ve kansere özel olmayan bir bulgudur. Sıklıkla gaz sıkışması şeklinde tarif edilir. Ancak şikayetin uzaması halinde akla gelmelidir.

- Kilo kaybı: özellikle kısa süre içinde %10’un üzerinde kilo kaybı önemlidir.

- Kansızlık - solukluk: özellikle 50 yaşın üzerinde bir kişide kansızlık tespit edilmesi halinde akla kalın barsak kanseri getirilmeli ve mutlaka gerekli tetkiklerin yapılmalıdır.

- Şişkinlik: kolon ve rektum kanserleri büyük boyutlara ulaştıklarında bağırsakta kısmi veya tam tıkanıklığa neden olabilir. Kişi dışkılayamıyor ve gaz çıkaramıyorsa ve şişkinlik gün geçtikçe artıyorsa yaşam kaybı riski olabileceği bilinmeli ve acil olarak doktora başvurması gerekmektedir. Çünkü kanser nedeniyle barsak tam tıkanmış ve kısa bir süre içinde barsak yırtılması ile yaşam kaybı olabileceği için acil ameliyat edilmesi akla getirilmelidir.



Kalın bağırsak (kolorektal) kanserlerinde erken tanı için ne yapmalıyım?

Kolorektal kanser riskini arttıran faktörleri minimize ederek kanser olma riskini azaltabilir, erken tanı için düzenli test yaptırabilirsiniz. Kolorektal kanserde ortalama risk taşıyan bir kişinin, kalın bağırsak kanserleri için rutin tarama testlerine 50 yaşında başlamasını önerilmektedir.

- Dışkıda gizli kan testi,

- Sigmoidoskopi,

- Kolonoskopi,

- Baryumlu grafi kullanılan tarama testleridir.

Tarama sıklığı, tarama metoduna bağlıdır. Ailesinde daha önce herediter polip dışı kolorektal kanser, adenomatöz polip, kolorektal kanser veya kronik bağırsak iltihabı görülen kişilerin ise, daha erken yaşlarda tarama testlerine başlamaları yararlarına olacaktır. Kolorektal kanser taraması düşünen kişilerin, seçenekleri doktorları ile konuşarak kendilerine en uygun olan tarama testinin uygulanmasını sağlamaları gereklidir.