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Bağırsak kanseri nasıl tedavi edilir?

Önemli bir sağlık sorunu olan bağırsak kanseri nasıl tedavi edilir? Detayları haberimizde!

Bağırsak kanseri nasıl tedavi edilir?
Eklenme: 29 Aralık 2016, 10:56
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Bağırsak kanserinin (Kolon kanseri) belirtileri nelerdir?

- Karın ağrısı ve kramp

- İştah kaybı

- Kansızlık

- Yorgunluk hissi

- Kabızlık

- İshal

- Dışkıda kan görülmesi

- Kilo kaybı

- Karında dolgunluk hissi

Bağırsak kanseri nedenleri nelerdir?

Bağırsak kanserinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Fakat bazı kimyasal maddelerin, genetik sorunların ve beslenme bozukluklarının bu hastalığa yakalanma riskini artırdığı belirlenmiştir. 

Bağırsak kanseri nasıl teşhis edilir?

Kolonoskopi ve sigmoidoskopi yöntemleriyle bağırsak kanseri kolaylıkla teşhis edilebilmektedir.

Bağırsak kanseri nasıl tedavi edilir?

Bağırsak kanserinin tedavisi tümörün durumuna göre değişim göstermektedir. Hastalığın iyileştirilmesinde radyasyon, kemoterapi ve cerrahi müdahaleye başvurulur.

Bağırsak kanserinden nasıl korunulur?

- Lifli gıdalar tüketilmeli

- Yağlı besinlerden uzak durulmalı

- Düzenli doktor kontrolüne gidilmeli

- Dengeli beslenilmeli

- Düzenli spor yapılmalı

- Yeşil çay tüketimi artırılmalı

Bağırsak kanseri riskini artıran etmenler nelerdir?

Yaş: Yaşın ilerlemesiyle bağırsak kanseri riski artmaktadır.

Aile geçmişi: Kişinin ailesinde bağırsak kanseri olan birisi varsa hastalık riski artmaktadır. Böyle durumlarda doktora gidilip muayene olunması gerekir.

Diyet: Yapılan araştırmalarda kırmızı ve çekilmiş et tüketiminin bağırsak kanserini riskini arttırdığı belirlenmiştir. Bu sebeple sağlık departmanları günlük 90 gram üzeri kırmızı et tüketimi olan kişilerin, bu miktarı 70 gram seviyesine çekmelerini tavsiye etmektedir. Ayrıca lif içeriği bakımından zengin gıdalar tüketmek de bağırsak kanseri riskini azaltmaktadır.

Sigara: Sigara içen insanların bağırsak kanserine yakalanma ihtimalleri, içmeyenlere oranla daha fazladır. 

 

Alkol: Aşırı alkol tüketen kişilerin bağırsak kanserine yakalanma ihtimallerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Obezite: Aşırı kilo almak bağırsak kanseri riskini artırmaktadır. 

Hareketsizlik: Uzun süre hareketsiz kalmak bağırsak kanserine neden olabilmektedir.

Diğer nedenler: Sindirim sisteminde meydana gelen rahatsızlıklar ve genetik sorunlar bu hastalığa yol açabilmektedir.

 
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