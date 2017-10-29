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Bağımsızlık karşıtlarından Barselona'da gösteri

Katalonya özerk yönetiminin, tek taraflı bağımsızlık ilanından iki gün sonra Barselona'da ayrılık karşıtları gösteri düzenledi.

29 Ekim 2017 Pazar 17:06
Bağımsızlık karşıtlarından Barselona'da gösteri

İspanya, Katalonya ve Avrupa Birliği (AB) bayrağı taşıyan bağımsızlık karşıtları, sabah saatlerinden itibaren Passeig de Gracia Caddesi'nde toplanmaya başladı. Bağımsızlık karşıtı Katalan Sivil Toplumu'nun organize ettiği gösteriye, İspanyol merkezi hükümetinin Sağlık Bakanı Dolors Montserrat, Katalonya Temsilcisi Enric Millo ile bağımsızlık karşıtı parti liderleri de katıldı.

"Puigdemont hapse" 

Gerginliğin yaşanmadığı gösteride, "Yaşasın İspanya", "Hepimiz Katalonya'yız" sloganları atıldı. "İspanya'nın parçalanmasına izin vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ayrılıkçı lider Carles Puigdemont'a tepkilerini "Puigdemont hapse" sloganıyla gösterdi.

Katalan Sivil Toplumu Başkanı Alex Ramos, yaptığı açıklamada, organize olmada geç kaldıklarını belirterek, "Ancak Katalanların büyük çoğunluğunun artık sessiz olmadığı ve sessiz kalmayacağını göstermek için şimdi buradayız." dedi.

Katalan Sivil Toplumu Başkan Yardımcısı Miriam Tey de gösteriye bir milyondan fazla kişinin katıldığını açıkladı. Polis ise katılımcı sayısını 300 bin olarak duyurdu.

Bağımsızlık yanlıları suskun

Tek taraflı bağımsızlık ilanına karşın, ayrılık taraftarlarının bu çapta bir gösteri düzenlemesi beklenmiyor. Katalan Özerk Yönetimi binası önünde çok az sayıda bağımsızlık yanlısı Katalan'ın olması dikkati çekiyor.  

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 17:06
  1. Gösteri
  2. ispanya
  3. Katalonya
  4. Anadolu Ajansı
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