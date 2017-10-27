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Bağımsızlık kararı sonrası euro çakıldı

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi sonrası 4.46 seviyelerinde olan euro 4.42'ye kadar geriledi.

27 Ekim 2017 Cuma 17:21
Bağımsızlık kararı sonrası euro çakıldı

Euro dolar paritesi 1.1579’ye gerileyerek bir ayın en düşük seviyesini gördü. Euro dolar paritesi son ayda 1.1880’e kadar çıkmıştı. Kararla İspanya borsası da yüzde 2 düşüş yaşadı. Katalan bankalarının hisselerinde de kayıplar var.

Euro, tüm dünya para birimleri karşısında geriledi ki buna Türk Lirası da dahil. Euro, 4.46 lira seviyelerinden kararla beraber 4.42 liraya kadar düştü.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 17:21
  1. euro
  2. katalonya
  3. katalonya bağımsızlık
  • tuzcutuzcu2 sa önce
    Duyan da burnu üstü sanacak....
  • AmmarAmmar3 sa önce
    Bu mu çakılmış hali? ...
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