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Katalonya'nın eski lideri Belçika'da kalma kararı aldı

Puigdemont'un avukatı, "Müvekkilim Belçika'da kalacak. Prosedür süresince Belçikalı yetkililer ile tam iş birliği yapacağını söyledi" dedi.

03 Kasım 2017 Cuma 10:06
Katalonya'nın eski lideri Belçika'da kalma kararı aldı

Katalan eski lider Carles Puigdemont'un avukatı Paul Bekaert, hakkında tutuklama kararı çıkarılan müvekkilinin Belçika'da kalacağını bildirdi.

Bekaert, Flamanca yayın yapan Belçika kamu televizyonuna yaptığı açıklamada, "Müvekkilimden, Belçika'daki başkan ve diğer 4 bakan hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını duydum." dedi.

Puigdemont'un Belçika'da kalacağını kaydeden Bekaert, "Müvekkilim, prosedür süresince Belçikalı yetkililer ile tam iş birliği yapacağını söyledi." diye konuştu.

Tutuklama Kararları

Eski Katalan hükümeti üyeleri hakkında, "devlete karşı isyan ve başkaldırmadan" 25 yıla, "ayaklanmadan" 15 yıla ve "kamu malını kötüye kullanmaktan" 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İspanya Ulusal Mahkemesi de Puigdemont dahil hükümet üyeleri hakkında tutuklama kararı almış, İspanya'daki 9 bakan tutuklandıktan sonra 5 ayrı cezaevine gönderilmişti.

Puigdemont ile 4 eski Katalan bakan, geçen pazartesi yapılan suç duyurusu öncesi Belçika'ya gelmişti.

Puigdemont'un avukatı Bekaert, daha önce de Belçika'ya kaçan terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal ile İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığını isteyen terör örgütü ETA üyelerini savunmuştu. 

AA

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 10:06
  1. Carles Puigdemont
  2. Katalonya
  3. Katalan eski lider
  4. bağımsızlık referandumu
  5. Belçika
  6. İspanya
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