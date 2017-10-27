Bağımsızlık ilan eden Katalonya'ya ilk darbe
İspanya hükümeti, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya'nın özerkliğini askıya aldı.27 Ekim 2017 Cuma 17:30
Tarihi iki oylamaya sahne olan İspanya'da, Senato Katalonya'nın özerkliğini askıya aldı.
Başkent Madrid'deki Senato'da gerçekleşen oylamanın sonucu, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanının hemen ardından geldi. İspanya Senatosu, anayasanın 155. maddesini yürürlüğe koymayı kabul etti. Oylamada 'evet' sonucunun çıkmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Söz konusu madde, merkezi hükümetin özerk bölgelerde yönetimi doğrudan ele almasına olanak sağlıyor.