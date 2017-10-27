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Bağımsızlık ilan eden Katalonya'ya ilk darbe

İspanya hükümeti, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya'nın özerkliğini askıya aldı.

27 Ekim 2017 Cuma 17:30
Bağımsızlık ilan eden Katalonya'ya ilk darbe

Tarihi iki oylamaya sahne olan İspanya'da, Senato Katalonya'nın özerkliğini askıya aldı.

Başkent Madrid'deki Senato'da gerçekleşen oylamanın sonucu, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanının hemen ardından geldi. İspanya Senatosu, anayasanın 155. maddesini yürürlüğe koymayı kabul etti. Oylamada 'evet' sonucunun çıkmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Söz konusu madde, merkezi hükümetin özerk bölgelerde yönetimi doğrudan ele almasına olanak sağlıyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 17:30
  1. ispanya
  2. katalonya
  3. katalonya bağımsızlık
  • Samanist turkSamanist turk54 dk önce
    Katalonyanin bagimsizligini biz taniyoruz.adamlarin dili farkli dini nerdeyse farkli kulturu farkli ispanyol degilim diyolar.zorlami.yasasin bagimsizlik ozgurluk.
  • OrhanOrhan3 sa önce
    Ey, Katalon halkı! Hadi Madrid'e küsün, nâz edin, inat ne olduğunu gösterin! Yürüyün İber aslanlar!
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