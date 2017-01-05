Bağımsızlığını ilan etti! Görüşmelere başladı

Sekiz yıl aradan sonra Transdinyester'i ziyaret eden ilk Moldova Devlet Başkanı olan Dodon, "Birçok konuda ortak dil geliştirdik. Ancak gerçek çözümler elde etmek için ortak yaklaşım izleme kararı aldık. Yani sadece tek bir tarafın öne sürdüğü konulardan ziyade ortak çıkarları ilgilendiren konuları ele alacağız" dedi.

Görüşmede karşılıklı serbest dolaşımın sağlanması, resmi belgelerin karşılıklı olarak tanınması gibi konuların ele alındığını kaydeden Dodon, buna karşılık bölgenin statüsü gibi zaman gerektiren siyasi konuların bu görüşmede ele alınmadığını belirtti. Moldova Devlet Başkanı, yakın gelecekte Krasnoselskiy ile yeniden bir araya gelerek somut konuları ele almayı umduğunu kaydetti. Transdinyester, 1990 yılında Moldova'nın Romanya ile birleşme eğilimlerinin artması nedeniyle tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Bu hamle, savaşa neden olmuş ve 1992 yılında ateşkes sağlanarak çatışma dondurulmuştu.