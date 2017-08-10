''Bağımsız Kürdistan'' için alimlerle bir araya geldi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Kuzey Irak'taki âlimlerle bir araya geldi.

Erbil'deki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda âlimlere hitap eden Barzani, 25 Eylül'deki referandumun bağımsızlık amacıyla yapılacağını ve ertelenmeyeceğini söyledi.

"Referandum kararı bir tek şahsın değil, bütün siyasi partiler ve Kürdistan halkının tamamına ait bir karardır." diyen Barzani, "Referandumun ertelenmesini isteyenler, çıkıp neden ertelemek istediklerini de anlatsınlar. Geleceğimiz için garantileri nedir?" diye sordu.

Referandumdan sonra komşu ülkelerin tutumunu da değerlendiren Barzani, "Referandumdan sonra komşu ülkelerin sınırlarını kapacaklarını düşünmüyorum. 25 Eylül'deki referandum başarılı olacak çünkü Irak Anayasası'nı araştırmak için bir heyet görevlendirdik. Irak halkının büyük bir bölümünün onayıyla yazılan anayasanın 55 maddesi, ne yazık ki Irak Hükümeti tarafından ihlal edildi. 2003'den sonrası Irak'ın demokrat olması için Kürtler büyük çaba sarf etti. Irak'ın talebi üzerine teröristlere karşı savaşmak için giden peşmergeler, gittikleri yerlerden çekilmeleri için tehdit edildiler." dedi.

Barzani, "Irak Ordusu o zaman yeterli donanıma sahip değildi. Eski Baas rejiminden kalan 9 tankı saldılar ancak hepsi yarı yola kadar dayandı. Burada mesele tank veya uçak göndermeleri değil, mesele aynı kültürün, aynı ahlakın devam etmesidir. Günahsız bir kişiyi öldürebilen, bir milyon kişiyi de öldürebilir. Burada sayı değil, niyet söz konusu. Kürdistan halkının ekmeğini kesmek, Enfal ve Halepçe katliamlarından farksız değildir." şeklinde konuştu.