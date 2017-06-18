''Bağımsız Kürdistan için 60 bin kişi görevlendirdik''

Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şervan Zırari, referandum için 55 - 60 bin dolayında görevliye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Görevliler sözleşmeli olarak alınacak” dedi.

Şervan Zırari, Irak Kürt yönetimi Bölgesi ve idaresi dışında kalan bölgelerde 11 bin seçim merkezi kurulacağını söyledi.

Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü, seçim ve referandum için gerekli lojistik malzemelerin sağlanması için bazı şirketlerle görüşüldüğünü ifade etti.