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''Bağımsız Kürdistan için 60 bin kişi görevlendirdik''

Irak bölgesel Kürt yönetiminde 25 Eylül'de yapılması planlanan referandum için 60 bin dolayında kişinin görevlendirileceği açıkladı.

18 Haziran 2017 Pazar 01:35
''Bağımsız Kürdistan için 60 bin kişi görevlendirdik''

 Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şervan Zırari, referandum için 55 - 60 bin dolayında görevliye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Görevliler sözleşmeli olarak alınacak” dedi.

Şervan Zırari, Irak Kürt yönetimi Bölgesi ve idaresi dışında kalan bölgelerde 11 bin seçim merkezi kurulacağını söyledi.

Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü, seçim ve referandum için gerekli lojistik malzemelerin sağlanması için bazı şirketlerle görüşüldüğünü ifade etti.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:35
  1. REFERANDUM
  2. KÜRDİSTAN
  3. IRAK
  • misafirmisafir6 sa önce
    Haddinizi bilin!!Kürtlerin de devleti olsunn!!Ümmet anlayışınız nerde??
  • TürkiyeTürkiye13 sa önce
    Barzani bağımsız olup Türkiye ye bağlan küffara en büyük cevap olur Yoksa Irak ın suriyenin başına gelen Senin Başınada gelir Türkiyeye baglan
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