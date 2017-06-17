''Bağımsız Kürdistan bayrağı gölgesinde ölmek istiyorum''

Foreign Policy dergisine röportaj veren Mesud Barzani, “Irak Başbakanı’na referandumun Kürdistan Bölgesi halkının yasal hakkı olduğunu söyledim. Referandumdan sonra da sonuç üzerine barışçıl görüşmelerde bulunmak istiyoruz” dedi.

Referandumun bağımsızlık için yapılacağı vurgusunda bulunan Barzani, buna halkın karar vereceğini belirtti.

Mesud Barzani, referandumla ilgili görüş farklılıklarına ilişkin şunları söyledi:

“Referandum, Kürdistan Bölgesi halkının bütününü ilgilendiren bir konudur. Bu yüzden konu tüm parti ve siyasi anlaşmazılıkların üstündedir. Nitekim Kürdistan Bölgesi halkının büyük çoğunluğu referandumun yapılmasından yana.”

Referandum tarihinin belirlenmesi hakkında ise Mesud Barzani, “Daha önce birçok kez referandumu yapmak istedik fakat durum elverişli değildi. Ancak bu konuyu daha fazla ertelememizin halkın geleceği üzerinde kötü sonuçları olacaktır. Bu yüzden referandum için en uygun zaman şimdidir” diye konuştu.

Referandumun, Kürdistan Bölgesi’nde mevcut bazı sorunlar olmasına rağmen yapılacağı yönündeki soruya da Barzani şu yanıtı verdi:

“Bütün sorunların çözülmesini bekeyemeyiz. Çünkü bu gerçekleşmez. Diğer ülkeler de bu adımları attığında aynı sorunları vardı. Bu konuyu erteleyemeyiz çünkü bu diğer sorunlardan daha büyüktür. Önce referandumu yapacağız. Daha sonra da Kürdistan’ın bağımsızlığı için diğer sorunları çözeriz.”

“O bayrağın gölgesine doğdum”

Mesud Barzani, “Kürtlerin bağımsızlığı sizin mirasınız için ne kadar önemli?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben Kürdistan’ın bağımsızlığı için doğdum. Doğduğumda babam ve ailem ilk Kürdistan Cumhuriyeti'ni desteklemek için Barzan bölgesinden İran’ın Mahabad bölgesine gitmişti. Ben orada doğdum. 16 yaşındayken elime silah aldım. Bunun benim mirasım için ne anlama geldiğini düşünün; bütün hayatım Kürdistan’ın bağımsızlığı için geçti. Kürt tarihindeki ilk Kürt Cumhuriyeti, Mahabad’daydı. Kürt bayrağını göndere çektiklerinde, ben o bayrağın gölgesine doğdum. Bağımsız bir Kürdistan’ın bayrağının gölgesinde ölmek istiyorum.”

“Referandumdan sonra yapılacak olan seçimlerde tekrar aday olacak mısınız?” sorusuna ise Mesud Barzani, “Seçimde aday olmayacağım” yanıtını verdi.

Mesud Barzani, “Yaptığım her şeyi Kürdistan’ın bağımsızlığı uğruna yaptım” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül’de referandum, 6 Kasım’da da başkanlık ve parlamento seçimleri yapılacak.