Bağımlılıktan psikiyatriye, nörolojiden çocuk psikiyatrisine..

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan sanal gerçeklik ve derin TMU gibi ileri uygulama yöntemlerine yer verilen dergide, Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile yapılan “Beyne Yolculuk” başlıklı röportaj da ilgi çekiyor.

Üsküdar Üniversitesinin 3 aylık periyotlarla çıkardığı, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı sponsorluğunda yayınlanan Psiko Hayat dergisinin 17’inci sayısı beyinden psikiyatriye, nörolojiden bağımlılığa kadar pek çok konuyu ele aldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Hayal kurmak beyni geliştiriyor”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Beyne yolculuk” başlıklı röportajda beyin ve kişilik ilişkisi, kadın ve erkek beyni arasındaki farklar, rüya ve düşünce gücüne dair önemli bilgiler verdi.

Beyni en çok geliştiren, yaşlanmayı engelleyen şeyin hayal kurmak olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Beyni geliştiren yeni düşünce üretmektir, beyni force etmektir, beyni zorlamak ve farklı açılardan düşünmektir. Yorum yapmak da beyni çok geliştirir. Televizyon ve diziler yorum yapmıyor. Alzheimer’ın artmasının en büyük sebeplerinden biri Hollywood’dur bence. Hayal endüstrisi hazırlıyor, hayal kurmaya gerek bırakmıyor, bütün gün izliyoruz. Hâlbuki o diziyi izledikten sonra kafa yorup yeni şeyler üretirseniz beyninizi kullanmış olursunuz. Hayal endüstrisi beyin tembelliği yapıyor” dedi. “Beyninin yüzde 10’unu kullanıyor sözü aslında bir şehir efsanesi” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Beynini yüksek seviyede kullanan kişilere bakıyorsunuz, yeni deneyimlere açık oluyorlar” dedi.

Otizm’de ergoterapi ve duyu bütünleme uygulamaları

Çağımızın en sık karşılaşılan sorunları arasında yer alan Otizm konusunun işlendiği Psiko Hayat’ta Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, Otizm’e dair bilgi verirken; Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ergoterapi Uzmanı Shahram Mohseni, Otizm tedavisinde uygulanan ileri tedavi yöntemlerini, Ergoterapi ve Duyu Bütünleme terapilerini anlattı.

Derin TMU ve sanal gerçeklik gibi ileri tedavi yöntemleri anlatıldı

Psiko Hayat dergisinde dirençli depresyonda uygulanan Ketamin tedavisinin yanı sıra bağımlılık tedavisinde kullanılan Derin TMU ve korkuların tedavisinde uygulanan sanal gerçeklik gibi ileri tedavi yöntemleri yöntemleri de ele alındı. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, 50 yıl önce anestezi ilacı olarak kullanılmaya başlanan Ketamin’in, dirençli depresyon başta olmak üzere pek çok psikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Prof. Dr. Sevil Atasoy da konuk oldu

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı’nın baş ağrılarından migren ve sinüzit tedavilerine kadar pek çok konuda bilgi verdiği Psiko Hayat dergisine Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy da konuk oldu. Prof. Dr. Sevil Atasoy, haberlerde sürekli ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin açıklanmasını yanlış bulduğunu belirterek “Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerini açıklamak teşvik edici olabilir” dedi.

Fark edilmeyen gebelikler anlatıldı

NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Oğuz Omay’ın fark edilmeyen gebelikler hakkında yaptığı araştırmanın yer aldığı Psiko Hayat’ta keyifli anlatımıyla Aylin Arslan’ın kaleminden İtalya’nın Bologna kenti de anlatıldı.

Herkese açık aktüel bir yayın olan Psiko Hayat, her sayısında özel bir konu başlığı altında farklı araştırmalar, yorumlar, köşe yazıları, özel röportajlar ve makaleleri okuyucuların beğenisine sunuluyor. Üsküdar Üniversitesi ve bilim ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile ilgili haberlerin de yer aldığı Psiko Hayat, Türkiye’nin her yerinde tüm devlet ve özel okulların kütüphanelerine gönderiliyor.