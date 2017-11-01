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Bağdat’tan flaş açıklama: Saldırıya geçerse…

Irak merkezi yönetimi, "Erbil'e bağlı silahlı gruplarınfederal yönetim güçlerine saldırması halinde yasal şekilde karşılık verileceğini"duyurdu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 22:58
Bağdat’tan flaş açıklama: Saldırıya geçerse…

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan  yazılı açıklamada, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) liderliği ve Bağdat ile  müzakere heyeti, yapılan anlaşma taslağının tamamından dün akşam geri çekildi."  denildi.

IKBY'nin zaman kazanma peşinde olduğu öne sürülen açıklamada,  anlaşmadan geri çekilmelerinin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"IKBY, federal güçlerin yerleşmesini engellemek ve onlara zarar vermek  için müzakere sürecinde güç harekatı yapıyor ve yeni savunma hatları oluşturuyor.  Buna karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Tüm vatandaşlarımız ve güçlerimizi  korumamız gerekiyor. Erbil'e bağlı silahlı grupların, federal yönetim güçlerine  saldırması halinde onlara yasal şekilde karşılık verilecektir."

"IKBY ile çatışmaya girmek istemiyoruz"

 Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de devlet televizyonunda  yayımlanan açıklamasında, "IKBY ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Bu, onlardan  çekindiğimiz veya korktuğumuz için değil, vatandaşlarımızın can güvenliğine  verdiğimiz önemden kaynaklanıyor." dedi.

Ülkenin tüm sınır kapılarında kontrolü sağlamak istediklerini  vurgulayan İbadi, "IKBY'deki vatandaşlarımızın abluka altına alınması önerisini  reddettik." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 22:58
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