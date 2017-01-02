'Bağdat'taki mücadelemiz topraklarımızdaki terörü bitirecek'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Hollande, burada yaptığı açıklamada, Terörizme karşı burada, Irak'ta, harekete geçmek, kendi topraklarımızdaki terör eylemlerini de önleyecektir" ifadelerini kullandı.

'Bağdat'taki mücadelemiz topraklarımızdaki terörü bitirecek'
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:41
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Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gittiği bildirildi.

Irak Başbakanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, başkent Bağdat'taki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el-İbadi ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin ele alınacağı belirtildi.

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile de görüşmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın daha sonra Erbil'e geçeceği kaydedildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransız askerleri ile Bağdat yakınlarındaki askeri üste bir araya gelen Hollande, "Terörizme karşı burada, Irak'ta, harekete geçmek, kendi topraklarımızdaki terör eylemlerini de önleyecektir" dedi.





 
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