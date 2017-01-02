Bağdat'ta bombalı saldırı!

Bağdat'ın doğusundaki Sadr City'de bir meydanda, araçla yapılan bombalı saldırıda en az 10 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.
Eklenme: 02 Ocak 2017, 11:49
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Bağdat'ın doğusundaki Sadr City'de bir meydanda, araçla yapılan bombalı saldırıda en az 10 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.
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