Bağdat'ta bombalı saldırı!

Bağdat'ta Sadr City'de araçla yapılan bombalı saldırıda en az 10 kişi öldü

Bağdat'ta bombalı saldırı!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 11:49
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Bağdat'ın doğusundaki Sadr City'de bir meydanda, araçla yapılan bombalı saldırıda en az 10 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

 
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