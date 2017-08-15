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Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivilin öldüğü, 2'sinin yaralandığı bildirildi.

15 Ağustos 2017 Salı 17:09
Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Nuzhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneybatısında bulunan Rıdvaniye bölgesindeki halk pazarı yakınlarında yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini söyledi. Saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını belirten Hıdır, çevredeki bazı dükkanların da patlama nedeniyle zarar gördüğünü aktardı.

DEAŞ YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Yüzbaşı Hıdır, Bağdat'ın batısındaki Ebu Gurayb ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın bir yöneticisinin gözaltına alındığını ifade etti, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:09
  1. Bağdat
  2. bombalı saldırı
  3. Irak
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