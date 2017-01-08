Bağdat’la yeni dönem

YENİ AKİT / ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ve Irak arasında gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına katılmak üzere Bağdat’a gitti. İki günlük resmi ziyareti kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ‘TC ANA’ uçağı ile hareket eden Başbakan Yıldırım’a, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan eşlik etti.

İKİ SENE SONRA BİR İLK…

Bağdat’taki Başbakanlık Sarayı’nda Irak Başbakanı İbadi tarafından törenle karşılanan Başbakan Yıldırım, burada Iraklı mevkidaşı ile baş başa görüşmeye geçti. Yıldırım ve İbadi ile iki ülke heyetleri, yaklaşık 1 saat basına kapalı gerçekleşen bu görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına geçtiler. İki sene sonra gerçekleşen bu toplantı, en son Irak Başbakanı İbadi’nin, Türkiye’ye ziyarette bulunduğu 25-26 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

İŞBİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM…

Görüşmelerde Musul Operasyonu ve DEAŞ’la mücadele, Türkiye’nin Başika’daki askeri varlığı, PKK’nın Irak topraklarını üs olarak kullanması, ikili ticari ilişkiler gibi geniş çerçeveli birçok konu masaya yatırıldı. Başbakan Yıldırım’ın Irak ziyareti ve YDSK toplantısının, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki iş birliği ve koordinasyona olumlu etkileri olacağı belirtildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM: MEMNUNİYET DUYDUK

Toplantının ardından Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Başbakanlık Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, Irak’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemine değinerek, “Irak’ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak’ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz” diye konuştu.

BAŞİKA’DA ‘DOSTANE’ ÇÖZÜM…

Başbakan Yıldırım, Başika’daki Türk askeri varlığıyla ilgili olarak da, “Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ’tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe kat edilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız” ifadesini kullandı.

“SİNCAR TERÖRDEN TEMİZLENECEK”

Yıldırım, Sincar’daki PKK unsurlarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti: “Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar’ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan’ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz”

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, “İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, Uluslararası Koalisyon’un DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini vurguladı” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HEYETİ BUGÜN ERBİL’DE…

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile görüşmesinin ardından Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi’yle de birer görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım başkanlığındaki Türk heyeti ayrıca, Irak’ın önde gelen bazı siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmen temsilcilerle de bir araya geldi.

Türkiye heyetinin Bağdat’taki dünkü temaslarının ardından da bugün Erbil’e geçerek IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi bekleniyor.