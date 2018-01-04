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"Bağdat memur maaşlarını gönderecek"

IKBY'deki 3 siyasi partiden oluşan ortak heyet, Irak Başbakanı İbadi ile yaptıkları görüşmede memur maaşlarının gönderileceği sözü aldıklarını söyledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:00
"Bağdat memur maaşlarını gönderecek"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet  cephesinde yer alan 3 siyasi parti, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den Erbil'e memur maaşlarının gönderileceğine dair söz aldıklarını iddia etti. 

IKBY'deki Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel) ve  Dr. Berhem Salih başkanlığındaki "Adalet ve Demokrasi için Koalisyon"dan yapılan  ortak açıklamada, söz konusu üç partiden temsilcilerin oluşturduğu bir heyetin başkent Bağdat'a giderek Başbakan İbadi ile görüştüğü ifade edildi.

Açıklamaya göre, heyetin İbadi ile yaptığı görüşmede, "Erbil'e 2014  yılından beri gönderilmeyen memur maaşları, anayasa çerçevesinde IKBY'nin siyasi  statüsü ve halkının kazanımlarının korunması, gerçek bir ortaklığın uygulanmaya  konulması ve ciddi bir diyalog kanalıyla mevcut tüm sorunların köklü bir çözüme  kavuşturulması" konuları ele alındı.

Açıklamada, İbadi'nin ortak siyasi heyete, IKBY'li memurların  maaşlarının yapılacak detaylı inceleme sonrası ödeneceği sözü verdiği belirtildi.

Görüşmenin bir diğer bölümünde ise "İbadi'den sahip olduğu sorumluluk  ve imtiyazı göz önünde bulundurarak, IKBY halkının maruz kaldığı haksızlığın sona  erdirilmesi ve siyasi ilişkiler konusunda yeni bir sayfa açmasının talep  edildiği" aktarıldı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 18:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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