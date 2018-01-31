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Bağdat, Erbil'e memur maaşlarını gönderdi

Irak'ta merkezi yönetimin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) memurların maaşlarını ödemesi için yaklaşık 200 milyon dolar gönderdiği bildirildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 19:07
Bağdat, Erbil'e memur maaşlarını gönderdi

rak'ta merkezi yönetimin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) memurların maaşlarını ödemesi için yaklaşık 200 milyon dolar gönderdiği bildirildi.

Irak meclisindeki Kürt milletvekili ve Maliye Komitesi üyesi Mesud Haydar, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat yönetimi, Kürdistan bölgesine Sağlık ve Eğitim bakanlıkları memurlarının maaşlarını ödemesi için 250 milyar Irak dinarı (yaklaşık 200 milyon dolar) gönderdi." dedi.

"Kürdistan bölgesindeki Maliye Bakanlığı da söz konusu miktarın ellerine geçtiğini ve ilgili bakanlıklardaki memurların maaşlarını yakında ödeyeceklerini teyit etti" diyen Haydar, Bağdat ve Erbil arasında memur maaşlarıyla ilgili kurulan komitenin çalışmalarının engelsiz olarak devam ettiğini dile getirdi.

Haydar, IKBY'de yaklaşık 700 bin memurun bulunduğunu ileri sürerek, bunun merkezi yönetimin elindeki verilerle hemen hemen aynı olduğunu savundu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'deki memur kayıtlarında sahtelik ve şaibenin olduğunu belirtmişti.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 19:07
  1. ırak
  2. IKBY
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