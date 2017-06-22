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'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya 'kesin' dedi!

Geçtiğimiz hafta Bağdadi'yi öldürdüklerini açıklayan Rusya açıklamasını yineledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 19:18
'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya 'kesin' dedi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, RIA haber ajansında yer alan habere göre, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldüğünün neredeyse kesin olduğunu açıkladı.

ABD TEYİT ETMEMİŞTİ

Rusya, geçen hafta Bağdadi'yi bir hava saldırısında öldürmüş olabileceğini açıklamış ancak bu iddia ABD tarafından teyit edilmemişti. Batılı ve Iraklı yetkililer de açıklamaya şüpheyle yaklaşmışlardı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 19:18
  1. Rusya
  2. Bağdadi'nin ölümüne 'neredeyse kesin' diyor
  3. deaş
  4. bağdadi
  5. DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi
  6. DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdad
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