Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arap basınından flaş iddia! DEAŞ’ın yeni lideri o olacak...

Geçtiğimiz hafta ölümü hem Rus hem Suriye hem de DAEŞ kaynaklarınca doğrulan DAEŞ'ın lideri Bağdadi'nin yerine geçecek isim açıklanmamıştı. Arap basını Bağdadi'nin yerine geçecek ismi telaffuz etmeye başladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:27
Arap basınından flaş iddia! DEAŞ’ın yeni lideri o olacak...

DEAŞ'ın sözde halifesi Ebubekir el Bağdadi’nin ardından örgüte kimin liderlik edeceği açıklanmamıştı. DEAŞ tarafından yapılan açıklamada örgütün birlikte kalması gerektiği belirtilse de net bir isim açıklanmaması dünya kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Bugün Arap basını Libya’dan bir ismi konuşmaya başladı. Al Arabiya, son dönemde sık sık yenilgi alan DEAŞ'ın Bağdadi’den sonra yerine geçecek en olası ismi açıkladı. Al Arabiya’ya göre örgütün Libya’daki üst düzey ismi Celaleddin el Tunisi, Bağdadi’nin yerine geçecek.

Tunuslu olduğu bilinen ve gerçek adı Muhammed Bin Salem el Ayuni olan 1982 doğumlu ve 90’larda Fransa’ya iltica edip Fransız vatandaşlığı almaya hak kazandı.

2011’de Tunus’ta yaşanan Arap Baharı’yla birlikte Tunus’a giden el Ayuni, daha sonra Suriye’ye giderek DEAŞ’a katılmıştı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:27
  1. DEAŞ
  2. bağdadi
  3. son dakika
  4. son dakika bugün
  5. Libya
  6. Tunus
  7. Fransa
  8. Suriye
  9. Al Arabiya
  10. Muhammed Bin Salem el Ayuni
  • alp erenalp eren18 dk önce
    Değişen bişey yok yani Bağdadi ABD liydi.Bu fransız. .. Sonraki de DİNGİLİZ olacak..
  • Ahmet MuratAhmet Murat40 dk önce
    Inşallah en kısa zamanda gebersin pis katil.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Darbeci Emre Demirbilek'in adı 15 Temmuz şehitleri panosunda!
  1. Darbeci Emre Demirbilek'in adı 15..
  2. Türk aile yapısını dinamitleyen o dizi..
  3. PKK'ya şok üstüne şok! Teslim oldular
  4. 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın kızdığı an!
  5. FETÖ sanıkları için tulum tasarladı
  6. Başsavcı ilk kez konuştu! Yeni darbe..
  7. Terör örgütü PKK, baba ile oğlunu..
  8. Erdoğan, batılı liderleri topa tuttu:..
  9. Yangına giden itfaiyeci şok oldu!
  10. Günün âyet ve hadisi
  11. Bağdadi'nin yerine o isim geçecek!
  12. Demirören'den 15 Temmuz açıklaması
  13. İşte Wesley Sneijder'in yeni takımı
  14. Bakın neden 15 Temmuz'u seçmişler
  15. 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafiğe..
  16. 50 şehit veren özel harekatçılar o..
  17. 15 Temmuz gazisinden tüyleri diken..
  18. Darbe gecesinde işgal edilen uçuş..
  19. Tijen Karaş'tan 15 Temmuz mesajı
  20. Vatan haini Adil Öksüz iddianamesinde..
Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler