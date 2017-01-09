'Bağdadi'nin yerine gelecek isim belli'

Hürriyet Washington temsilcisi Tolga Tanış'a röportaj veren Obama'nın Terörle Mücadele Danışmanı Bruce Riedel, Türkiye'deki Reina saldırısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu.
Riedel, DEAŞ'in lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yerine gelecek ismin belli olduğunu söyledi.
İşte o açıklamalar:
"SAVAŞ HENÜZ BİTMEDİ"
Bağdadi halen sağ. Ondan sonra gelecek kişi de şimdiden belirlendi. Bir Bahreynli. (Türki el Binali, 33). O yüzden sona yaklaşmış değiliz.
"YENİ TAKTİKLER ÖNGÖRÜYORUZ"
Koalisyonun önümüzde uzun ve kanlı bir savaş olduğunun bilinciyle işbirliği çabalarını artırması gerekiyor. Taktik seviyede bazı işbirlikleri görüyoruz. Özellikle Suriye ve Irak dışında, Avrupa'da, İstanbul'da faaliyet gösteren, sahadaki savaşçılar arasında.
EL KAİDE ve DEAŞ...
El Kaide ve DEAŞ arasındaki farklılıklar ideolojik olmaktan öte tepedeki liderlikle ilgili. Bu da demek oluyor ki iki yapı arasındaki ilişki büyük oranda Bağdadi'nin sahneden silinmesiyle ilgili. El Kaide ve Bağdadi arasındaki düşmanlık kişisel. Bağdadi'nin yerine geçecek olan kişi, küresel cihat için birlik olmayı seçebilir. Bilmiyoruz.