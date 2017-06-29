Bağdadi'nin halifelik ilan ettiği camii geri alındı

Terör örgütü DAEŞ, Irak'ta elinde tuttuğu en büyük kent Musul'u artık tamamen yitirmek üzere. Reuters haber ajansı, Irak ordu birliklerinin terör elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin halifelik ilan ettiği El Nuri Camii'ni DAEŞ'den kurtardığını son dakika olarak duyurdu. Geri alınan yerler arasında artık sadece tabanı kalan ünlü eğik minare de bulunuyor.

Şimdiye kadar yüzünü yalnızca bir kez gösteren DAEŞ lideri Bağdadi, 2014 yazında El Nuri Camii'nde halka açık vaaz vermişti.

Söz konusu tarihi camii, geçen hafta teröristler tarafından havaya uçurulmuştu.

17 Ekim 2016'da başlayan operasyonda aylar sonra atılan tarihi adım, DAEŞ'in yenilgisinin sembolü niteliğinde. 255 gündür sürekli alan kaybeden ve yalnızca iki mahalleye sıkışan terör örgütünün, birkaç gün içinde Musul'dan tamamen temizlenmesi bekleniyor.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, bugün yaptığı açıklamada, DAEŞ'in Musul'da sona yaklaştığını söyledi. Fallon, İngiliz savaş uçalarının bugüne kadar 700 DAEŞ hedefini vurduğunu aktardı.

Eski Şehir bölgesinde dar sokakların yer aldığı iki mahallede teröristler ve askerler yüz yüze çarpışıyor. Labirente benzeyen sokakları avantaja çeviren DAEŞ, haftalardır söz konusu bölgede direniş gösteriyordu.



Binlerce terörist öldürüldü

Musul'daki operasyona ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de dahil olduğu 100 bin silahlı unsur katılıyor. ABD'nin hava saldırılarıyla destek verdiği ordu birliklerinin artık kısa sürede Musul'un kurtuluşunu ilan etmesi bekleniyor.

Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 4 bin 600 asker ise yaralandı. Öldürülen teröristlerin sayısı 16 bin 400'ü geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar IŞİD'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin batısındaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonunun ilk günlerinde hızlı bir şekilde güney ve güneybatı cephelerinden ilerleyen ordu birlikleri, hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü DAEŞ'den geri aldı. Peşinden Musul-Telafer yolu kesildi, Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının bulunduğu bölge kurtarıldı. Bu bölgede, artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ise, ilerleme neredeyse durdu. Bunun üzerine Mayıs ayının ilk haftasında kuzeybatı cephesi açıldı. Haziran ayına gelindiğinde ise DAEŞ'lilerin kontrolünde yalnızca birkaç mahalle kalmış oldu.



Topraklarının dörtte birini yitirdi

DAEŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

DAEŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.