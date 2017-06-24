''Bağdadi'nin DEAŞ üzerinde hiçbir etkisi yok''

ABD öncülüğündeki DEAŞ’le mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Ryan Dillon, örgütün lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölüp ölmediği ile ilgili ellerinde somut kanıt olmadığını söyledi. Dillon, Bağdadi’nin hayatta olsa bile Irak ve Suriye’deki çatışmalarda etkili olmadığını savundu.

'IŞİD üzerinde hiçbir etkisi yok'

ABD Savunma Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde bilgi veren Dillon, “Şunu biliyoruz ki hayattaysa da Rakka ve Musul’da yaşananlarda ya da sürekli toprak kaybeden DEAŞ üzerinde hiçbir etkisi yok” dedi.

Rusya, 28 Mayıs’da Rakka’da bir toplantıyı hedef alan hava saldırısında, DEAŞ’in askeri konseyindeki komutanların öldürüldüğünü açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Bağdadi’nin büyük olasılıkla öldürülenler arasında olduğunu söylemişti.

‘YPG’ye verilen silahların geri alınmasıyla ilgili süreç başladı’

Brifingde Savunma Bakanı James Mattis’in Türkiye’ye gönderdiği mektup da gündeme geldi. “Öncelikle bu mektup Bakan Mattis ile Türk mevkidaşı arasındaki özel bir yazışmadır ve onların arasındadır” diyen Albay Dillon, Rakka operasyonu sonrası YPG’ye verilen silahların ABD’ye geri verilmesi ile ilgili de bir sürecin başlatıldığını belirtti.