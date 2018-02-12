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Bağdadi ile ilgili flaş gelişme!

Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Irak İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi’nin Başkanı Ebu Ali el-Basri, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin hayatta olduğunu açıkladı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:28
Bağdadi ile ilgili flaş gelişme!

Iraklı istihbarat yetkilisi, Irak’taki Es-Sabah gazetesine yaptığı açıklamada “Terör örgütünün içindeki kaynaklardan elde ettiğimiz reddedilemez bilgi ve belgelere göre Bağdadi hala hayatta ve saklanıyor” dedi.

YARDIM ALMADAN YÜRÜYEMİYOR

Iraklı istihbarat yetkilisi El-Basri, Bağdadi’nin yaralı olduğunu, bunun yanında şeker hastalığı bulunduğunu söyledi. Buna göre vücudunda ve bacağında kırıklar olan Bağdadi’nin yardım almadan yürüyemeyecek durumda.

RUSYA 'VURDUK' DEMİŞTİ

Rusya, Haziran ayında Rakka yakınlarında Bağdadi’ye yönelik bir hava saldırısı düzenlediğini ve DEAŞ liderinin muhtemelen öldüğünü bildirmişti. Ancak bunu kesin olarak doğrulayamadılar.

Eylülde ise Amerikan ordu kaynakları, Bağdadi’nin yaşadığını ve muhtemelen Suriye’nin doğusundaki Fırat Vadisi’nde saklandığını ileri sürmüştü. Iraklı yetkililer, geçtiğimiz hafta açıkladıkları aranan terörist liderler listesinde Bağdadi’ye de yer vermişti.

Hürriyet

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:28
  1. Irak
  2. Rusya
  3. Rakka
  4. DEAŞ
  5. Ebu Bekir Bağdadi

YORUM YAZ

  • abdoabdo32 dk önce
    terörist abd nin teröristp..çi bağdadi. bunu öldürmezler abd ye götürüp yeni kimlik verirler. siz hala deaşa odaklanın , yalanına inanın
  • emiremir35 dk önce
    yahudi.. piçini oldurtur mu.. onum vazifesi bitti.. kimbilir nerde tatil yapiyor..
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