Bağdadi ile ilgili flaş gelişme!

Iraklı istihbarat yetkilisi, Irak’taki Es-Sabah gazetesine yaptığı açıklamada “Terör örgütünün içindeki kaynaklardan elde ettiğimiz reddedilemez bilgi ve belgelere göre Bağdadi hala hayatta ve saklanıyor” dedi.

YARDIM ALMADAN YÜRÜYEMİYOR

Iraklı istihbarat yetkilisi El-Basri, Bağdadi’nin yaralı olduğunu, bunun yanında şeker hastalığı bulunduğunu söyledi. Buna göre vücudunda ve bacağında kırıklar olan Bağdadi’nin yardım almadan yürüyemeyecek durumda.

RUSYA 'VURDUK' DEMİŞTİ

Rusya, Haziran ayında Rakka yakınlarında Bağdadi’ye yönelik bir hava saldırısı düzenlediğini ve DEAŞ liderinin muhtemelen öldüğünü bildirmişti. Ancak bunu kesin olarak doğrulayamadılar.

Eylülde ise Amerikan ordu kaynakları, Bağdadi’nin yaşadığını ve muhtemelen Suriye’nin doğusundaki Fırat Vadisi’nde saklandığını ileri sürmüştü. Iraklı yetkililer, geçtiğimiz hafta açıkladıkları aranan terörist liderler listesinde Bağdadi’ye de yer vermişti.

Hürriyet