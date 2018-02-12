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Bağdadi hava saldırısında vuruldu!

ABD'li CNN Televizyonu, DAEŞ’in elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin Mayıs ayında düzenlenen hava saldırısında yaralandığını duyurdu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:47
Bağdadi hava saldırısında vuruldu!

CNN’e konuşan ABD’li yetkililer, terör örgütü DAEŞ’in elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin Mayıs ayında Rakka’da düzenlenen hava saldırısında yaralandığını öne sürdü.

Özel habere göre, tedaviye alınan Bağdadi, örgütün kontrolünü 5 ay boyunca başkalarına bırakmak zorunda kaldı. İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen yetkililer, bu bilgileri yakaladıkları DAEŞ’lilerden ve göçmenlerden aldıklarını söyledi.

Yetkililer, hava saldırısını kimin düzenlediğini bilmediklerini de ifade etti. ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon da, Rusya da Bağdadi’yi vurmuş olabilir.

Moskova, Bağdadi’nin 28 Mayıs’ta Rakka’daki Rus hava saldırısında vurulduğunu öne sürmüştü. Rusya’dan gelen açıklamada, Bağdadi’nin ölüp ölmediğinin bilinmediği belirtilmişti.

ABD ve Rusya henüz Bağdadi’nin ölümü ya da yaralanmasıyla ilgili bir somut kanıt sunamadı.

Bağdadi, 2014’ten bu yana toplum içinde görünmedi. DAEŞ son olarak Eylül ayında terör örgütünün elebaşına ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınlamış, bu kayıtta o döneme dair konuşmaların yapıldığı saptanmıştı.

Bağdadi’nin şimdi Suriye-Irak sınırı arasındaki çölde bulunması, en yüksek ihtimal olarak görülüyor.,

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:47
  1. Ebubekir Bağdadi
  2. terör örgütü DAEŞ
  3. Moskova
  4. Bağdadi

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