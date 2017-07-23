Bağcılarlılar için “piknik günleri”

Bağcılar Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında, Bağcılarlılar’ın piknik yapması için Kemerburgaz Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’nda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan 300 dönümlük bir bölümü kiraladı. Vatandaşlar, burada 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 6 ay boyunca piknik yapabilecek. Belediye görevlileri tarafından temizliği yapılan alan, kene ve zararlı haşerelere karşı da ilaçlanıyor.

“ŞEHRİN STRESİNDEN UZAK”



Mahalle konaklarına isimlerini yazdıran vatandaşlar, ücretsiz servis araçlarıyla Belgrad Ormanı’ndaki Kirazlıbent piknik alanına götürülüyor. Yoğun ilgi gören pikniklere Mayıs ayının başından itibaren okul, dernek ve mahallelerden 182 grup katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ‘’Bağcılarlı hemşehrilerimiz aileleriyle birlikte temiz havada yeşilin hâkim olduğu ortamda piknik yapma imkânına kavuşuyor’’ dedi.