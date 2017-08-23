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Bağcılarlı Magjan Canaltay, Okçuluk Yarışması’nda birinci oldu

Kütahya’da düzenlenen Uluslararası 3.Kütahya Germiyan Okçuluk Yarışması’nda Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinden 10 yaşındaki Magjan Canaltay birinci oldu. Canaltay’a kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan verdi. 

23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:59
Bağcılarlı Magjan Canaltay, Okçuluk Yarışması’nda birinci oldu

Kütahya’da geleneksel hale getirilen okçuluk festivalinin 3’üncüsü 18-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kütahya Belediyesi ile Germiyan Okçuluk Tekkesi Kulübü tarafından düzenlenen ve 10 ülkeden yaklaşık 580 kemankeşin katıldığı “Uluslararası 3. Kütahya Germiyan Okçuluk Yarışması” Kütahya Atlı Spor Kulübü tesislerinde düzenlendi. 

“CİRİT, ATLI OKÇULUK VE GÜREŞ MÜSABAKALARI YAPILDI”

Festivale Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte cirit oyunları, atlı okçuluk gösterileri ile güreş müsabakaları yapıldı. Yarışmaya katılan okçular, minikler, genç bayanlar ve genç erkekler ile büyük bayanlar ve büyük erkekler kategorilerinde 25, 30, 45, 60, 75 ve 90 metre mesafelerdeki hedeflere atış yaptı.

“BİRİNCİ OLAN SPORCUYA ÖDÜLÜNÜ BİLAL ERDOĞAN VERDİ”

Festivale Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri de 1’i kız 9 öğrencisiyle katıldı. Öğrencilerden 7’si gençler 2’si ise minikler kategorisinde yer aldı. Minikler grubunda yarışan 10 yaşındaki Magjan Canaltay, 25 metre mesafe ok atışlarında birinci oldu. Başarılı sporcu Magjan Canaltay’a birincilik kupasını Bilal Erdoğan verdi. Erdoğan, Bilgi Evleri öğrencileriyle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.  

Festivalde başarılı olan öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çok çalışmak ve disiplin başarıyı getiriyor. Bunun en belirgin örneği Bilgi Evlerimiz. Bilgi Evleri öğrencilerimiz her gittikleri etkinlikten başarılarla dönüyorlar. Bağcılar’a bu gururu yaşatan sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:59
  1. Uluslararası 3.Kütahya Germiyan Okçuluk Yarışması
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