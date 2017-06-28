Bağcılarlı İzciler Bolu Aladağ’da kamp kuracak

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale gelen İzci Kampı bu yıl ilk olarak Bolu Aladağ’da düzenlenecek. 10 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak İzcilik Kampı’na 11 ile 15 yaş grubu arasındaki 1000 öğrenci katılacak.

Bolu Aladağ’da düzenlenecek Kamp, birer haftalık periyotlarla gerçekleştirilecek İzci liderleri eşliğinde eğitime tabi tutulacak izciler, dere yürüyüşü, okçuluk, paintball, duvar tırmanışı, ip aktiviteleri, tracking, drama çalışmaları, izcilik teorik ve teknik bilgileri, amatör telsiz kullanımı, ebru çalışması ve benzeri toplam 60 aktiviteye katılacak. Erkek ve kızlar grubu olarak düzenlenen Kamp 18 Ağustos’ta tamamlanacak. Kamp’a Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Filistin, Suriye olmak üzere yurt dışından da katılım olacak.

“İZCİ KAMPLARIMIZ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR”

Bu yılki İzci Kampı’nı Bolu Aladağ’da düzenleyeceklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, izciliğin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminin yanı sıra liderlik ruhunun gelişmesine de katkı sağladığını vurguladı. Çağırıcı, “Yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızı emin adımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Uzman öğretmenlerimiz çocuklarımıza gelecek yaşamlarında çok faydalı olacak bilgiler veriyor.” şeklinde konuştu.