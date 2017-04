Bağcılarlı engelli ve yaşlı seçmenler asansörlü araçlarla oy kullandı 

Bağcılarlı seçmenler, Bağcılar Belediyesi’nin kendileri için sunduğu imkanlar sayesinde 16 Nisan referandumunda oylarını hiçbir zorlukla karşılaşmadan kullandı.

Bağcılar Belediyesi ilçede yaşayan engelliler ile yaşlıların 16 Nisan referandumunda oylarını hiçbir zorluk yaşamadan kullanabilmesi için adeta seferber oldu. Bağcılar’da oy kullanan bini aşkın engelli ve yaşlılar görevli ekipler tarafından evlerinden asansörlü özel araç ve binek araç ile ambulansla alındı. Engelli ve yaşlı seçmenler daha sonra oy kullanacakları okullara bırakıldı. Oy işlemi sonrası yeniden araçlara bindirilen engelli ve yaşlı seçmenler son olarak da yine evlerine bırakıldı. Engellilerin hizmetine 9 adet asansörlü özel araç ile 25 binek araç ve 1 de ambulans sunuldu.

“OYUMU HİÇBİR ZORLUKLA KARŞILAŞMADAN KULLANDIM”

Bağcılar Belediyesi’ne hizmetten faydalanmak için başvuruda bulunan 15 Temmuz Mahallesi sakini İbrahim Aginer adlı engelli seçmen de kendiler için sunulan hizmetten yararlandı. Özel araçla ekiplerce Erol Battal Ortaokulu’na götürülen Aginer, “Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya teşekkür ediyorum. Bize çok yardımcı oluyor. Biz engelliler için sunulan imkanlardan çok memnunuz” dedi. Yine Fatih Mahallesi’nde oturan 68 yaşında yürüme problemi olan Sami Boyraz adlı ilçe sakini de oyunu rahatlıkla kullanmanın mutluluğunu yaşayanlardan birisiydi. Evinden alınıp oy kullanacağı Malazgirt Ortaokulu’na kadar özel araçlarla götürülen Boyraz, memnuniyetini dile getirdi. Boyraz, “Belediyemiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Oy kullanabilmem için de her türlü imkânı sundu. Oyumu, hiçbir zorlukla karşılaşmadan kullandım. Beni yine evime getirdiler. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ENGELLLİ HEMŞEHRİLERİM OYLARINI RAHATÇA KULLANDI”

İlçede yaşayan engellilerin oy kullanma işlemini rahatlıkla yerine getirebilmesi için tedbirler aldıklarını hatırlatan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engelli seçmenlerin her biri oyunu hiçbir zorlukla karşılaşmadan kullanabildi. Onlar için yaşamın tüm alanlarında hizmetler sunuyoruz. Demokratik haklarını kullanmaları için de özel araçlar, binek araçları ve ambulansı hizmete sunduk. Onlar vatanını ve milletini seven insanlar olarak hayatımıza katkı sağlıyorlar. Demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlıyorlar. Engellileri yaşamın her alanında görmek istiyoruz. Onların memnuniyeti ve huzuru bizim için çok önemli” dedi.