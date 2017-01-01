Bağcılar’ın dev projesi ‘Şehr-i Bağcılar’ görücüye çıktı

Kentsel Dönüşüm kapsamında Bağcılar’da 3.5 ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla temeli atılan “Şehr-i Bağcılar” projesi görücüye çıktı. Daha modern, daha konforlu, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kentin hedeflendiği projenin lansmanına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, iş adamları katıldı. Alışverişten, kültür sanat alanlarına, eğitimden spor merkezlerine kadar birçok imkanı ve yaşam alanıyla ilçenin göz bebeği olacak sitedeki konutların tanıtımı yapıldı.

Örnek daireler tanıtıldı

Bağcılar’ın Demirkapı Mahallesi’nde 30 bin metrekarelik alana inşa edilen Şehr-i Bağcılar’da 21 blokta bin 201 daire ve 22 iş yeri yer alıyor. Otopark, asansör, güvenlik başta olmak üzere çağın gereksinimlerine uygun olan site park ve çocuk oyun alanlarından oluşan 19 bin metrekarelik bir peyzaj alanına sahip olan projenin örnek daireleri tanıtıldı.Tanıtımı yapılan 3 artı 1 daireyi gezen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı projenin yüzde 15’lik bölümünün tamamlandığını belirtti.

‘‘Kentsel dönüşüm birinci önceliğimiz’’

Kentsel dönüşümün Bağcılar’daki önemini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ‘‘Bağcılar’da kentsel dönüşüm iyi gidiyor ama tabi ki arzu ettiğimiz noktada değiliz. Gönül arzu eder ki hızlı bir süreçte bu işi tamamlayalım, depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Biz hazırlıklı olmak zorundayız ve bu konuda Bağcılar’ın çok fazla dezavantajı var. Bu dezavantajlardan biri parsel sayı metrekarelerinin düşük olması. Bağcılar’da 48 bin parsel alanı mevcut. Bunun 40 bini 250 bin metrekarenin altında. Bu durum da yoğun bir yapılaşmayı getirdi. Kentsel dönüşümde birinci önceliğimiz, bölgemizde müteahhitler eliyle serbest piyasa eliyle bu işin götürülmesi. Bu konuda Bağcılar’da çok iyi gidiyoruz’’ dedi.

‘‘213 milyonluk proje’’

Bağcılar’da birçok bölgede de aynı anda kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığını da ifade eden Başkan Çağırıcı, ‘‘Bağcılar’ın tamamında kentsel dönüşümü yapabilecek bir alt yapımız ve planlarımız hazır. Hemşehrilerimiz parselleri birleştirerek, otoparklı, asansörlü çok güzel konutlar elde edebiliyor. Bu projenin toplam maliyeti 213 milyon, lansman fiyatlarımız ve ilk çıktığımız fiyatlarda piyasayı bozmuyor. Hemşehrilerimize de avantajlı bir fiyat sunmak adına çok iyi fiyatlarla çıktık. Hedefimiz hızlı bir satış elde ederek, projeyi tamamlamak. Buradaki hemşehrilerimiz de bir an önce konutlarına kavuşsun bizde yeni projelere bakalım’’ diye konuştu.