” Bağcılar’dan Halep’e 24 TIR un gönderildi”

Bağcılar, katliamların yaşandığı Suriye’nin Halep şehrindeki halka yardım eli uzattı. Bağcılar Belediyesi, İHH Bağcılar Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üç hafta önce başlatılan “Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında Bağcılar’daki hayır sever vatandaşlar ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın da desteğiyle toplam 575 ton un toplandı.

Törende bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Orhan Çiftçi ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ hadisi şerifini hatırlatarak, “Suriye’deki mazlumların çilesi bitene kadar bu yardımlaşma faaliyetleri devam edecek. 15 Temmuz hain saldırısını da önce Allah’ın (c.c) yardımı ve mazlumların duasıyla atlattık.” dedi.

“İNSANLIK BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇİYOR”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da son yıllarda Müslümanların yaşadığı topraklarda emperyalistlerin işbirlikçileri aracılığıyla kan akıtıldığını belirterek, atılan bombalarla evlerin, hastanelerin ve okul binalarının dahi yerle bir edildiğini yaşlı, çocuk, kadın demeden insanların katledildiğini hatırlattı. Çağırıcı, şöyle konuştu: “İslam coğrafyasındaki bu zulümlere karşı Bağcılar ailesi olarak bir araya geldik. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla hayırda yarışıyoruz.” dedi. Suriye’de büyük bir insanlık dramı yaşandığına dikkat çeken Çağırıcı, “Ülkemiz 3 milyon mülteciye ensar oldu. Biz de Bağcılar’da onlarla birlikte yaşıyoruz. Onlara kapılarımızı açtık ve soframızı paylaştık. Keşke Suriye’de zulüm olmasaydı insanlar evinden, barkından yuvasından olmasaydı.” şeklinde konuştu. 21. yüzyılda insanlığın büyük bir sınavdan geçtiğine dikkat çeken Çağırıcı, “Bağcılarlılar olarak sivil toplum kuruluşlarımız, AFAD ve Kızılay ile birlikte Suriyeli kardeşlerimize yönelik yardımlar yapmaya devam edeceğiz. ” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de Suriye’de yaşanan trajedinin son bulması için dua yaptıklarını kaydetti. Öztürk, “Suriye’de insanlar kör olan ve görmezden gelen dünyaya karşı büyük bir mücadele veriyor. Bizler de onların yaşam mücadelesine destek veriyoruz.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da Bağcıların her zaman mazlumun yanında yer aldığı belirterek, “Bu kampanyaya da kaymakamlığımız, belediyemiz, okullarımız ve sivil toplum örgütlerimiz büyük katkı sağladı. Halep’e yardım faaliyetlerimiz devam edecek.” dedi.

“SINIRDA 1 MİLYON İNSAN YARDIM BEKLİYOR”

Suriye’de 6 yıldır devam eden savaş sırasında 13 milyona yakın insanın ihtiyaç sahibi haline geldiğini belirten İHH Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, 4,5 milyon insanın da ülkesini terk ederek muhacir olduğunu söyledi. Işık, “Türkiye bu insanlara ensar oldu. Orada yeni bir Srebrenitsa yaşanmaması için arabuluculuk yaptı. 45 bin insan İdlib’e taşındı. AFAD ve Kızılay harekete geçerek yardı eli uzattı.” şeklinde konuştu. Şu an Suriye sınırında 1 milyon insanın yardım beklediğini de kaydeden Işık, “Daha önce İHH olarak 1500 TIR dolusu yardım ulaştırdık. İnşallah yardımlarımız devam edecek.” dedi.

“DUALARLA YOLA ÇIKARILDI”

Programın sonunda İlçe Müftü Vekili Kamil Abdullahoğlu, TIR’ların sağ salim Halep’e ulaştırılması için dua yaptırdı. Ardından 575 ton un yüklü 24 TIR dualar eşliğinde Bağcılar Molla Gürani Parkı’ndan Halep’e doğru yola çıkarıldı. Uğurlama törenine ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Erden Bursalı, İHH Bağcılar Şube Başkanı Halil Oğlak ile sivil toplum örgütü ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.