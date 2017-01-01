Bağcılar’da Üniversite Tercih Belirleme Günleri’ne yoğun ilgi

Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) giren öğrenciler şimdi tercih heyecanı yaşamaya başladı. Eğitime yönelik büyük hizmetlerde bulunan Bağcılar Belediyesi, üniversite adayı öğrencilerin tercihlerini doğru yapmaları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa “Üniversite Tercih Belirleme Günleri” etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Kadın Aile ve Kültür Sanat Merkezi bahçesine 13 üniversite stant kurdu. Öğrenciler, LYS sınavında aldıkları puanlara göre tercih etmek istedikleri üniversiteleri daha iyi tanıma fırsatı buldu. Öğrencilere 13 üniversiteyi temsilen rehber öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) yetkililerinden oluşan 20 kişilik personel yardımcı oluyor.



“DOĞRU TERCİH ÜNİVERSİTE BAŞARISINI OLUMLU ETKİLİYOR”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Tercih Belirleme Günleri’nde öğrencileri yalnız bırakmadı. Stantları ziyaret eden Çağırıcı, öğrencilerle sohbet etti. Başkan Çağırıcı, "Doğru tercih üniversite başarısını olumlu etkiliyor. İnşallah rehberlik hizmetimizden alacakları bilgilerle en doğru tercihi yapacaklar" dedi. Çağırıcı, üniversite adayı öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çekildi.

Bir hafta içinde 3 bin 600 öğrenci üniversite stantlarına başvurup tercih konusunda yardım aldı. Tercih Belirleme Stantları 26 Temmuz tarihine kadar hizmet verecek.